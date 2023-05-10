Единственный в истории Евровидения: что известно о певце, который дважды выигрывал конкурс, и почему он чуть не бросил музыку

За всю многолетнюю историю европейского песенного конкурса Евровидение только одному певцу удалось выиграть его дважды – ирландцу Джонни Логану. Обычно страны представляют разные исполнители, однако бывает, что участником становится один и тот же артист.

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В 2023 году существует большая вероятность, что свою вторую в истории шоу победу одержит шведская певица Лорин, однако на сегодняшний день такой триумф переживал только Джонни Логан. OBOZREVATEL решил рассказать о нем поподробнее (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Победа на Евровидениях

В 1980 году 26-летний Джонни представлял Ирландию на песенном конкурсе с песней What's Another Year. Тогда ему удалось обойти конкурентов из Германии, набрав на 15 баллов больше.

В течение 7 лет артист продолжал строить карьеру, пока снова не решил попробовать силы на европейской сцене. В 1987 году он исполнил авторскую композицию Hold Me Now и смог во второй раз одержать победу и закрепить успех.

Карьера после победы

Первый триумф на Евровидении принес ирландцу невиданную популярность. Его талант заметили не только слушатели по всему миру, но и звукозаписывающие лейбли. Впрочем, в этот период артист столкнулся с первой проблемой – его лейбл не хотел, чтобы Логан исполнял привычные ему песни.

После конфликтов относительно музыкальных направлений он хотел закончить карьеру, но впоследствии передумал. Ирландец расторг контракт с лейблом и с новой волной вдохновения продолжил писать песни.

Интересно, что композиции он создавал не только для себя, но и других музыкантов, среди которых были участники следующих Евровидений. Так, в 1992 году написанная Логаном песня Why Me? В исполнении Линды Мартин заняла первое место на конкурсе. Благодаря такому успеху Логан получил прозвище "Мистер Евровидение".

За всю свою жизнь он выпустил 19 альбомов и десятки синглов. Певец и сейчас продолжает творческую деятельность. 13 мая, в день финала Евровидения-2023, ему исполнится 69 лет.

Как писал OBOZREVATEL, накануне состоялся первый полуфинал шоу, где зрители выбрали 10 финалистов. Номера были яркими и эпатажными, что разозлило "безразличных" россиян, которых уже два года не приглашают из-за терроризма в Украине.

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