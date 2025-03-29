В ход идут манипуляции и ложь: в Орбане пытаются убедить венгров не поддерживать вступление Украины в ЕС. Видео

Правительство Венгрии пытается убедить своих граждан не поддерживать вступление Украины в Европейский Союз. Но их аргументы основываются на манипуляции и откровенной лжи.

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В частности, в субботу, 29 марта, представитель правительства Золтан Ковач в соцсети Х показал видео, в котором продемонстрированы бюллетени для "опроса", которые уже начали рассылать венграм. Также в ролике вместе с информационным листком изложены так называемые семь "рисков" вступления Украины в Евросоюз с позиции Будапешта.

"Брюссель призывает к огромным общим заимствованиям, что отмечает, что мы все вместе станем должниками из-за вступления Украины", – говорится в видео.

Впрочем, политик не объясняет, о каких заимствованиях идет речь и как они связаны с Украиной.

"В случае членства Украины Венгрия потеряет финансирование в Евросоюзе. А все деньги пойдут в Киев. Это первый риск", – отмечается в манипулятивном видео, которое выложил Ковач.

Другие "риски", по его мнению, связаны с тем, что Украина – огромный производитель сельскохозяйственной продукции. Поэтому после вступления "все фонды ЕС пойдут украинским фермерам", а европейский рынок будет "открыт для низкокачественных, генетически модифицированных украинских товаров".

При этом правительство Венгрии игнорирует тот факт, что вступление в Евросоюз требует от Украины принятия всех европейских норм, в том числе в сфере сельского хозяйства, поэтому это заявление является откровенной ложью.

"Украина еще "до войны" была центром наркотрафика и организованной преступности в Восточной Европе. Именно поэтому вступление в ЕС откроет для украинской мафии въезд в Европу, а значит и Венгрию", – утверждает, не приводя никаких доказательств представитель венгерского правительства.

Другие аргументы Будапешта заключаются в том, что после вступления Украины в ЕС украинцы как дешевая рабочая сила будут "угрожать рабочим местам и пенсиям" в Евросоюзе.

"Украинцы будут угрожать общественному здоровью, потому что там отсутствует обязательная вакцинация. А еще поспешное вступление Украины в ЕС поставит под угрозу выплату так называемой 13-й пенсии правительством Орбана", – манипулятивно резюмирует Ковач, несмотря на тот факт, что в Украине есть обязательная вакцинация.

Напомним, что на прошлой неделе Швеция обратилась в Европейскую комиссию за предложениями. Они касаются продвижения вступления Украины в Евросоюз. Отмечается, что обращение дипучреждения состоялось на фоне угроз Венгрии наложить вето на вступление Киева в блок.

22 марта Венгрия поставила условие для снятия вето на вступление Украины в Европейский Союз. Будапешт требует возвращения прав венгерского меньшинства в Закарпатье, которые были ограничены с 2015 года. В частности, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто выразил свое возмущение тем, что Украина "не выполняет свои обещания" по восстановлению прав венгерской общины в Закарпатской области.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– 15 марта венгерский премьер-министр Виктор Орбан выдвинул ЕС целый ряд требований. И одна из них – исключить из повестки дня вопрос о членстве Украины в Евросоюзе.

– Ранее он сообщил, что хочет организовать голосование на так называемом референдуме в своей стране по членству Украины.

– Орбан жаловался, что потенциальное присоединение Киева к ЕС поставит под угрозу экономику Венгрии и " уничтожит венгерских фермеров ".

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