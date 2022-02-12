Кто представит Украину на Евровидении-2022: все подробности финала нацотбора онлайн

В субботу, 12 февраля, в 18:30 на телеканале UA:Перший стартовал национальный отбор на песенный конкурс "Евровидение-2022". Восемь участников борются за победу, чтобы представлять Украину на конкурсе в Турине (Италия).

В этом году в членах жюри сидят певица Тина Кароль, режиссер Ярослав Лодыгин и исполнительница Джамала. OBOZREVATEL внимательно следит за событиями на сцене (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Ведущими национального отбора стали Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко.

Видео дня

В последний момент организаторы изменили порядок выступлений. Теперь он выглядит так:

Cloudless Michael Soul Our Atlantic Barleben Kalush Orchestra Roxolana Wellboy Alina Pash

На сцене национального отбора появилась группа Go-A. Они исполнили свой хит "Весняночка".

Первыми участниками на сцене появились Cloudless. Они исполнили песню "All be Alright". Во время выступления возникли технические неполадки, из-за чего участники коллектива ушли со сцены расстроенными. За кулисами ведущий помог снять стресс музыкантам, предоставив им гитары, которые они разбили.

Комментировать выступление Cloudless судьи не стали.

Напомним, чтобы проголосовать за любимого исполнителя, нужно отправить платное SMS-сообщение с кодом участника на короткий номер 7576, после того, как ведущие объявят начало голосования.

Когда линии закроют, то результаты будут сформированы в соотношении голосов (50% судьи и 50% зрители). Они прибавятся, и в совокупности это составляет 100%, с последующей конвертацией процентов в баллы от 1 до 8.

В случае если участники наберут одинаковое количество баллов, преимущество будет иметь тот, у которого больше зрительских баллов.

Коротко про конкурс:

Евровидение – конкурс эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза, который проходит каждый год, начиная с 1956 года. От каждой страны участвует по одному представителю. Мероприятие транслируют в прямом эфире.

Евровидение-2021 проходило в Роттердаме в мае. Тогда победителем стала рок-группа Måneskin из Италии. Группа Go_A, которая представляла Украину на конкурсе, заняла пятое место.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что за день до финала нацотбора на Евровидение-2022 букмекеры изменили рейтинг вероятных претендентов на победу. О том, кто стал лидером, читайте в нашем материале.