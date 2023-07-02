Прикована к постели: стало известно о состоянии 64-летней Мадонны после госпитализации в реанимацию
Всемирно известная американская певица и актриса Мадонна на днях была найдена без сознания в своем особняке, после чего ее госпитализировали в реанимацию в одну из клиник Нью-Йорка. Ранее сообщалось, что состояние артистки постепенно улучшается, однако инсайдеры из близкого окружения звезды поделились несколько другой информацией.
Так, Мадонна действительно идет на поправку, однако чувствует себя еще очень плохо. В частности, она остается прикованной к постели – практически не двигается и постоянно испытывает тошноту, передает TMZ.
Кроме того, 64-летняя поп-икона испытывает сильную слабость и изнеможение. Инсайдеры заявляют, что "болезнь продолжает разрушать организм" певицы.
В связи с резким ухудшением здоровья Мадонне, вероятно, придется отменить масштабное мировое турне Celebration к сорокалетию карьеры. Оно должно было стартовать 15 июля этого года с концерта в Ванкувере, Канада.
Именно из-за предстоящих выступлений Мадонна долгое время скрывала, что чувствует себя плохо. Она не хотела, чтобы ее здоровье повлияло на тур. Впрочем, представители артистки так до сих пор и не сообщили об отмене концертов.
Сообщалось, что у певицы развилась серьезная бактериальная инфекция, однако точный диагноз пока остается в секрете.
Напомним, Мадонну нашли без сознания в ее особняке 24 июня. В больнице знаменитости ввели трубку в трахею, чтобы провести вентиляцию легких. В медицинском учреждении рядом с поп-королевой постоянно находилась ее дочь Лурдес. Все подробности – в нашем материале.
Как писал OBOZREVATEL ранее, Мадонна показала редкое фото своих приемных дочерей-двойняшек. На нем 11-летние наследницы позировали в выпускных мантиях и академических шапочках.
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