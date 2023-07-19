'Нужно на чем-то сконцентрироваться': MONATIK заявил, что не чувствует ненависть ко всем россиянам

Известный украинский музыкант MONATIK (Дмитрий Монатик) не считает, что стоит тратить энергию на ненависть к россиянам. Артист заявил, что ненавидит только российские власти, которые являются "ядром" их терроризма.

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По мнению звезды, именно путинская власть затуманила умы целого народа. Об этом он сказал в интервью Славе Демину на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В разговоре интервьюер спросил гостя, чувствует ли он ненависть ко всем россиянам, которые поддерживают террористическую войну в Украине, молча следят за действиями своего диктатора и воюют против украинцев. Дмитрий Монатик, ранее призывавший тратить энергию не на ненависть, а на любовь к Украине, мнение не изменил.

"У меня есть ненависть к власти, которая это делает. Запудривающая мозг, туманящая мысли, закрывающая правду. Есть ядро, откуда все растет. Прямо ненависти к каждому россиянину не хватит. Надо на чем-то сконцентрироваться. Я уже говорил, что не на ненависть хочется тратить ресурс, а на любовь к Украине и украинцам", – объяснил певец.

Он добавил, что россиян, их деятельность, музыку и т.д. просто игнорирует. Как артист, Монатик стремится создавать качественные треки, чтобы украинцы отказались от российской музыки.

Певец считает, что Украина уверенно движется к искоренению неполноценности, а мир сегодня наблюдает, насколько сильными и талантливыми могут быть украинцы.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Монатик побывал в Харькове с благотворительным концертом. Вместе с "Квартал 95", музыкантом Дмитрием Шуровым, исполнительницей Роксоланой и Женским Кварталом он провел ряд выступлений, организованных для военных, полицейских, работников ГСЧС, железнодорожников, коммунальных служб, медиков и детей, которые были эвакуированы из временно оккупированных территорий.

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