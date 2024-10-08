Нины Матвиенко не стало год назад: какой подарок украинцам она сделала перед смертью и что хотела воскликнуть после победы

Ровно год назад, 8 октября, ушла из жизни легендарная украинская певица Нина Матвиенко. В течение всей карьеры артистка очаровывала аудиторию своим неповторимым тембром голоса и обогатила отечественную культуру не одним хитом.

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Появившись на сцене в далеком 1966 году, талантливая "цветок-душа" украинской песни навсегда впала в душу слушателям. Нина Митрофановна была искренней патриоткой своей Родины, а перед тем, как отойти в вечность, сделала украинцам подарок, помогающий не потерять ее творческие наработки. В честь первой годовщины со дня смерти легендарной исполнительницы OBOZ.UA решил вспомнить, какой была артистка.

Нина Матвиенко с особой любовью относилась к поклонникам своего творчества, поэтому, незадолго то ухода в засветы, подписала важный документ. По словам дочери усопшей знаменитости, Антонины Матвиенко, ее мама уже в больнице утвердила контракт, по которому все композиции останутся в открытом доступе на стриминговых сервисах.

Наследница исполнительницы отметила: когда один из лейблов предложил выкупить права на песни Нины Митрофановны, поняла, что это реальная возможность сохранить творчество мамы в музыкальном пространстве. Подписав документ, артистка обеспечила, чтобы творческое наследие, которому она посвятила всю жизнь, звучало еще долгие годы.

Нина Матвиенко с искренней любовью относилась к Украине. Начало полномасштабной войны стало для нее достаточно сложным событием, однако она никогда не сомневалась в победе своей Родины. В тот день, когда наша страна окончательно отразит враждебное нашествие, легендарная исполнительница хотела громко выкрикнуть: "Слава Украине!"

Напомним, что 8 октября 2023 года остановилось сердце "цветка-души" Нины Матвиенко. Артистка отошла в засветы за два дня до своего дня рождения, 10 октября ей должно было исполниться 76.

В последний путь легендарную исполнительницу провели через три дня после смерти в помещении Национальной филармонии в Киеве. Проститься с исполнительницей пришли сотни людей, среди которых были ее родственники, известные деятели культуры и политики. Соотечественники, не сдерживая слез, чтили память Нины Митрофановны, делясь самыми теплыми воспоминаниями о певице. Талантливую украинку похоронили на Зверинецком кладбище.

Смерть исполнительницы стала сильнейшим ударом для ее близких. Телеведущая Анжелика Рудницкая, дружившая со знаменитостью многие годы, призналась: окружение знало о болезни артистки, однако не ожидало, что она заберет ее так быстро. По словам Ольги Сумской, она проводила время с Ниной Матвиенко за несколько месяцев до страшного известия. Тогда звезда выглядела прекрасно, была жизнерадостной и энергичной, поэтому представить, что совсем скоро ее не станет, было трудно.

В одном из своих последних аудиосообщений артистка откровенно призналась, что не хочет идти в вечность : "Любила жизнь! Только сама не успела нажиться... Пока зарабатывала, пока бегала, не узрела, когда она закончилась так быстро. Ох, надо было мне каждый год ходить проверяться. Но ведь ничего не болело. Что же проверятся?"

Ранее OBOZ.UA рассказал, за какие песни украинцы любили Нину Матвиенко.

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