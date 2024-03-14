Вопрос закрыт: Тоня Матвиенко рассказала о важном документе, который мама успела подписать перед смертью

Украинская певица Антонина Матвиенко – дочь покойной "цветка-души" украинской песни Нины Матвиенко – рассказала о важном документе, который звезда успела подписать перед смертью в прошлом году. Уже в больнице семья столкнулась с вопросом, что будет с творчеством Народной артистки в будущем, поэтому было решено связаться с лейблами.

В интервью "Радіо Промінь" Тоня Матвиенко объяснила, что все песни ее матери будут доступны на стриминговых площадках, поскольку она успела подписать контракт.

"К счастью, я успела закрыть этот вопрос. Уже когда мама лежала в больнице, мне позвонили из одного лейбла, предложили продать им право на все песни Нины Матвиенко. Тогда я задумалась над тем, что надо что-то делать, потому что мамы не станет, что же тогда будет с ее творческим наследием, с тем, чему она посвятила всю свою жизнь", – поделилась исполнительница.

Она призналась, что хотела "все оформить правильно", потому что стремилась, чтобы музыка и голос ее матери звучали еще долгие годы.

"Знаете, все ее записи, диски у нас дома хранились прямо в пакетах. Я обратилась в другой лейбл, мама подписала контракт, поэтому все ее наследие сейчас на музыкальных платформах", – резюмировала звезда.

Напомним, Нина Матвиенко скончалась за два дня до 76-летия, 8 октября 2023 года. Причиной стал рак, о чем рассказал ее зять Арсен Мирзоян.

11 октября в Киеве простились с легендой украинской сцены. Певица Наталья Могилевская выполнила ее последнюю просьбу, Тоня Матвиенко рассказала о предсмертной воле матери, а украинцы провели звезду 10-минутными аплодисментами.

Также после смерти матери Антонина публично обратилась к ней в день ее рождения. Позже певица показала редкое видео из жизни семьи: на кадрах – Нина Матвиенко, ее родители, муж и все дети.

Ранее OBOZ.UA писал, что дочь легендарной артистки рассказала о неожиданном звонке после смерти матери. Это позволило Антонини Матвиенко прийти в себя после потери и выйти на работу.

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