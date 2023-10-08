Почти 60 лет на сцене: за какие песни украинцы любили Нину Матвиенко. Видео

В воскресенье, 8 октября, украинский народ потерял свою "Квітку душу" Нину Матвиенко. Сердце легенды отечественной музыки перестало биться на 76-м году жизни. Своим уникальным тембром Нина Митрофановна покорила слушателей еще в далеком 1966 году и почти за 60 лет певческой карьеры подарила нам не один хит в своем исполнении.

Ее голос был действительно уникальным и завораживающим. Начала свой путь Матвиенко в украинском хоре им. Г. Веревки, где была солисткой. OBOZREVATEL решил вспомнить самые яркие песни и выступления легендарной певицы.

"Квітка душа"

Многие пытались перепеть эту песню, но никто не смог повторить того, что сделала Нина Матвиенко. Настолько чувственно, нежно и трогательно она передавала настроение этих знакомых всем строк "Ой, не зоря в небі запалала, то на землі квітка розквітала". Композицию называют "мантрой новой Украины".

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"Ой у вишневому саду"

Эта культовая песня в исполнении Нины Митрофановны заставляет пережить весь спектр эмоций: от грусти, боли и сострадания до невыразимого облегчения и даже влюбленности.

"Ой летіли дикі гуси"

Эту песню многие считают народной. На самом же деле она была стилизована под народную, а музыку к ней написал легендарный композитор Игорь Поклад, текст – не менее легендарный поэт Юрий Рыбчинский. Именно эта заунывная композиция сделала Матвиенко по-настоящему знаменитой, а сама певица своим голосом подарила песне популярность на долгие годы. Тогда артистка ее исполняла как солистка хора имени Веревки.

"Чарівна скрипка"

"Сіла птаха білокрила на тополю" – эти трогательные строчки в исполнении Нины Матвиенко также известны каждому украинцу. В комментариях слушатели пишут, что голос певицы в сочетании с этим текстом и мелодией "разрывают душу".

"В цей день"

За 60 лет музыкальной карьеры звезде удалось удержать свою популярность и за счет того, что она всегда была открыта для экспериментов. Она поддерживала молодые таланты, часто выступала с еще совсем юными коллегами. Одним из самых ярких стал дуэт с Монатиком. Их совместную работу высоко оценили слушатели, а также они остались в восторге от смены имиджа артистки.

Музыкальная независимость

Также не можем обойти выступление Матвиенко на Дне Независимости в 2021 году. Тогда отечественные музыканты объединились, чтобы спеть хиты независимой Украины. Нина Митрофановна согласилась присоединиться к ним и без преувеличений стала жемчужиной номера.

Напомним, трагическое известие о смерти Нины Митрофановны сообщила ее дочь, певица Тоня Матвиенко. Причины смерти она не раскрыла.

О нелегкой судьбе артистки, ее детстве, пути к признанию, "разводе" с мужем после 50 лет брака и прочее – читайте по ссылке.

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