В Киеве прощаются с Ниной Матвиенко: очередь растянулась на сотни метров. Эксклюзивные фото и видео

В среду, 11 октября, в помещении Национальной филармонии в Киеве проходит прощание с Народной артисткой Украины, душой украинской песни Ниной Митрофановной Матвиенко, которая умерла 8 октября в возрасте 75 лет. Очередь из желающих провести легендарную исполнительницу растянулась на сотни метров.

На месте замечены звездные коллеги покойной звезды – фронтмен группы "Скай" Олег Собчук и певец Амадор Лопес. Также на прощании присутствует дочь исполнительницы, певица Тоня Матвиенко. Фотокорреспондент OBOZREVATEL находится на месте событий (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

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Пресс-конференция с родными певицы начнется в 11:45. В обращении к СМИ говорится, что Нина Митрофановна хотела бы, чтобы ее запомнили доброй, светлой, искренней и благодарной. Похоронят ее на Зверинецком кладбище.

Игорь Курилов, и.о. председателя хора им. Веревки почтил память звезды, назвав ее "добрым и хорошим" человеком с собственным почерком в музыке.

Над белоснежным гробом в окружении молочных роз спели участники хора им. Веревки. В зале собрались СМИ и близкие звезды.

Украинская певица Нина Матвиенко скончалась за два дня до своего 76-летия. Украинцы восхищались артисткой за волшебный голос и глубокие украинские песни. Одной из самых популярных является чувственная композиция-мантра "Квітка-душа", которая будет навсегда ассоциироваться с артисткой. О других песнях, за которые украинцы любили легендарную певицу – читайте здесь.

Ранее OBOZREVATEL писал о нелегкой судьбе Нины Матвиенко. Певица происходила из многодетной семьи, начала работать в возрасте 4-х лет, страдала отцом и хотела развестись после 50 лет брака.

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