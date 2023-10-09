Верили в чудо. Ольга Сумская, Оксана Муха и Анжелика Рудницкая намекнули на причину смерти Нины Матвиенко и рассказали о ее последних днях

Легендарная украинская певица Нина Матвиенко боролась с тяжелым недугом – пережила несколько операций и умерла в больнице. Друзья и коллеги артистки до последнего верили, что произойдет чудо и она поправится.

Певица и телеведущая Анжелика Рудницкая, дружившая с Ниной Митрофановной многие годы, призналась OBOZREVATEL, что окружение Матвиенко знало о тяжелой болезни. А Ольга Сумская рассказала нам, что недуг поборол легенду за несколько месяцев.

"Она ведь очень сильная, сколько всего пережила – и выстояла. Надеялась, что внутренняя сила поможет ей преодолеть болезнь. Она родилась в тяжелый послевоенный 1947 год – тогда очень много детей не выжили. У меня мама этого года, я знаю по рассказам бабушки, как было тяжело. Мы, ее друзья, узнали о болезни относительно недавно. Молчали, потому что она не хотела показываться слабой. Я спрашивала Тоню, можно ли приехать в больницу, ответила, что мама не хочет, чтобы ее видели такой. Она до последнего беспокоилась, чтобы оставаться настоящей княгиней", – поделилась Рудницкая.

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Народная артистка Украины Валентина Ковальская, которая дружила с Ниной Матвиенко почти 60 лет, вспомнила в разговоре с OBOZREVATEL, что виделась с Ниной Митрофановной летом и тогда ничего не предвещало беды. "Ездили вместе на день рождения Ивана Миколайчука на Буковину, – вспоминает Валентина Ковальская. – Встреча была назначена на 10 утра, опасались, что никто не придет. А людей было! Потом поехали в музей Миколайчука в его родном селе, впоследствии – в одну из школ, вечером было еще одно мероприятие. И Нина все это выдержала, не было даже намека на то, что плохо себя чувствует. Она очень хорошо выглядела".

"Я знала, что Нина лежит в больнице, что ей сделали операции, но была уверена, что ее вытащат. Делали операцию на поджелудочной, а потом будто бы на почках, – говорит подруга Нины Матвиенко. – Уточнения, чем именно болеет, не было. Я думала: "Ну бывает, возраст". Поддерживала, высылала всякие смешинки. Она мне написала: "Уже одна операция прошла, еще вторую жду". После второй прислала фото. Сидела в кресле, красиво выглядела, правда, с коротко подстриженными волосами. Написала: "Я уже могу сидеть, слава Богу". Я ответила: "Ты будешь не только сидеть, но и летать на крыльях песен". Разве могла подумать, что все так страшно?"

Певица Оксана Муха, рассказывая OBOZREVATEL о Нине Митрофановне, поделилась своим опытом борьбы с онкозаболеванием: "Я тоже долго молчала о своей болезни. Я считаю, что такие болезни – это вина людей, которые завидуют и ненавидят, – они посылают ужасную энергию на людей, которые открыты душой и сердцем. Рак сам по себе не появляется – это на совести плохих людей".

"В последний раз мы общались в конце августа. Нина не сказала мне о болезни, – продолжает Оксана. – Выслала фото, где она подстрижена коротко. Я спросила, что произошло: такое решительное изменение. Она: "Не переживай, все хорошо. Надоели длинные волосы". А я не решилась лезть в душу".

"Не знаю, почему так быстро и можно ли было спасти, – говорит актриса Ольга Сумская. – Еще на Рождество мы вместе сидели за одним столом. Это были Карпаты. Ниночка была так прекрасна, сияющая, жизнерадостная – даже мысли не было, что скоро все станет по-другому. Красавица, энергетика зашкаливала, роскошный наряд, улыбка. Мы встречались на концертах для военных этой весной и летом… Несколько месяцев – и такая страшная новость. Мы все шокированы".

Ранее OBOZREVATEL писал о нелегкой судьбе Нины Митрофановны: почему Матвиенко начала работать с 4 лет, как страдала из-за отца и почему хотела развестись после 50 лет брака.

Также стало известно, когда и где пройдет прощание с Ниной Матвиенко.

Воспоминания друзей и коллег о Нине Матвиенко читайте на OBOZREVATEL позже.

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