'Молитесь за Украину! Она стоит этой молитвы...' Обнародовано одно из последних аудиосообщений Нины Матвиенко

В 2023 году Украина потеряла выдающуюся певицу, "квітку-душу" украинского народа Нину Матвиенко. Ее дочь, тоже певца Тоня Матвиенко впервые обнародовала фрагмент одного из последних аудиосообщений, которое прислала ей мама незадолго до смерти. В нем Нина Митрофановна, не сдерживая слез, говорит о любви к родной земле и собственной жизни.

Видео дня

Тоня впервые решилась обнародовать эти записи в интервью Алексею Суханову для его YouTube-канала. В голосовых Нина Матвиенко честно признается, что так и "не успела нажиться". Слушать ее голос и признания невозможно без слез, о чем пишут комментаторы под видео.

"Любила жизнь! Только сама не успела нажиться... Пока зарабатывала, пока бегала, не зрела, когда она закончилась так быстро. Ох, надо было мне каждый год ходить проверяться. Но ведь ничего не болело. Чего же проверяться?" – говорила к дочери выдающаяся певица.

В последние дни жизни народная артистка Украины много думала о родине. Призывала людей молиться за нее и честно говорила, что впервые по-настоящему почувствовала себя ее ребенком. Нина Митрофановна сквозь слезы с дрожью в голосе описывала, как много любви в ее сердце к Украине.

"Молитесь за Украину! Она достойна этой молитвы. Я впервые почувствовала, что я ее ребенок... Извини... Если бы могла, прижала бы к сердцу всю всю всю. Маменьку, всю эту земельку. Каждый день с ней говорила. Каждый день. Просила поносить меня подольше", – говорила в последние дни исполнительница.

В видео отмечается, что полная версия последних слов мамы хранится Тоней Матвиенко и может быть обнародована исключительно по ее желанию.

Как писал OBOZ.UA, ранее Тоня Матвиенко впервые рассказала, как непросто переживает смерть своей мамы. Она призналась, что когда вышла впервые на сцену после трагедии, от стресса не смогла спеть первую песню.

Также после смерти матери Антонина публично обратилась к ней в день ее рождения. Позже певица показала редкое видео из жизни семьи: на кадрах – Нина Матвиенко, ее родители, муж и все дети.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!