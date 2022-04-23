Невзоров послал 'в задницу' власти России: все равно войну проиграют!

Российский журналист Александр Невзоров послал "в задницу" правительство России за то, что те признали его иноагентом. Оппозиционер отметил, что ему безразлично, какие наименования ему дадут, а также заявил, что войну РФ все равно проиграет.

Соответствующий пост он опубликовал в личном Telegram-канале. Добавим, что 22 апреля этого года стало известно, что минюст России внес в список иноагентов журналиста Невзорова, в отношении которого возбудили уголовное дело "за распространение фейков о действиях российских военных".

"Мне абсолютно пофигу любые наименования, которые банда прид*рков в минюсте может мне придумать. Да хоть как назовут меня – войну все равно проиграют, по щелям расползутся, под пожизненную люстрацию попадут. Какая, собственно, разница, какие прозвища мне придумывает толпа туповатых, трусливых, фашиствующих чинуш. Пусть идут в задницу", – написал Невзоров.

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Напомним, что журналист еще в 2021 году предполагал, что Россия нападет на Украину. При этом он отмечал, что закончится это все страшным поражением РФ.

Невзоров заявлял, что кончина диктатора-Путина позволила бы моментально завершить военную агрессию. Также он давал интервью Дмитрию Гордону, в котором рассказывал, что президент РФ Владимир Путин находится во власти шизофренических идей, поэтому глава Кремля решил напасть на Украину.

Кроме того, Александр Невзоров сообщал о выходе из союза журналистов России. По словам оппозиционера, он не может находиться (даже формально) в общине, поддерживающей "путинский фашизм".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Александр Невзоров потролил одиозного депутата Госдумы РФ Анатолия Вассермана, призвавшего включить Украину в состав России. Он высмеял бессмысленное предложение политика и предположил, что когда иллюзии путинистов "лопнут", они смогут увидеть сине-желтые флаги над Кремлем.