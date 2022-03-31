Невзоров назвал главную причину, по которой Путин развязал войну против Украины

Российский журналист и оппозиционер Александр Невзоров заявил, что президент РФ Владимир Путин находится во власти шизофренических идей. Именно поэтому, по мнению журналиста, глава Кремля решил напасть на Украину.

Невзоров отметил, что бредовые идеи Путина пересилили в нем адекватность, которая изначально у него была. Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По словам Невзорова, последние 20 лет Путин подвергался существенному влиянию абсолютной власти. Поэтому за это время лидер страны-агрессора существенно изменился.

Кроме того, он назвал путинские мотивы нападения на Украину неправдоподобными и бредовыми.

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"Неизвестно, в какой момент произошло отравление слабого мозга Владимира Владимировича этими патологическими, иррациональными приемами и идеями, которые вынудили его сочинить, бл**ь, сочинить нацистов в Украине... Хоть бы выдумал что-нибудь более правдоподобное – например, что вы наполовину марсиане и захвачены давно планетой Марс или что вы там все наркоманы – и поэтому вас надо бомбить..." – сказал Невзоров.

Напомним, ряд американских чиновников полагают, что президент России Владимир Путин намеренно изолирован своим окружением от подлинной информации о ходе военной кампании в Украине. Это принесло глобальные политические и экономические потери для РФ, а следовательно наложило печать сомнения на прежние доверительные отношения главы Кремля с министром обороны Сергеем Шойгу.

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