'Все закончится страшным поражением России': российский журналист 'напророчил' нападение Путина на Украину. Видео

Российский телеведущий и журналист Александр Невзоров еще в 2021 году предполагал, что Россия нападет на Украину. При этом он отмечал, что закончится это все страшным поражением РФ.

"Предсказание" прозвучало в его блоге на Youtube. Ролик был опубликован еще десять месяцев назад (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По мнению Невзорова, уже тогда было понятно, что "война с Украиной неизбежна". Ролики с так называемыми учениями российской армии, которое публиковали в Министерстве обороны РФ, как сказал журналист сделали свое дело.

"Все уверовали в "мощь" России, но все эти "учения" – это игра на воображаемом рояле. Можно изображать, что угодно до того момента, как кто-то не подсунет под пальцы настоящий рояль. Тогда начнется настоящий позор", – отметил он.

Видео дня

Невзоров считал, что в конечном итоге война с Украиной сулит Кремлю поражение и трагедию.

"Как же будет выглядеть эта российско-украинская война? Все начнется с того, что заблудится пара дивизий – без этого не бывает. Эти дивизии обязательно накроет российская авиация. На фронтах, как всегда, окажутся срочники, имеющие опыт стрелять только из швабр и лопат. Этих цыплят отчаянные батальоны передушат тысяч пять за первую неделю", – отметил российский журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, война, которую президент страны-агрессора Владимир Путин развязал против Украины, уже стала Европейской. 27 февраля, произошел перелом, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Он пояснил, что круг стран, которые предоставляют реальную помощь в борьбе с оккупантами, значительно увеличился.

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