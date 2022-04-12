Невзоров объявил о выходе из союза журналистов России, назвав их сборищем трусов и дураков

Известный российский репортер, публицист и телеведущий Александр Невзоров сообщил о выходе из союза журналистов России. По словам оппозиционера, он не может находиться (даже формально) в общине, поддерживающем "путинский фашизм".

Такое заявление деятель разместил в своем Telegram-канале. Журналист, который категорически осуждает агрессию Кремля и войну в Украине, назвал своих коллег-пропагандистов трусами и дураками.

"Да, чуть не забыл, тут в суматохе. Сообщаю о выходе из союза журналистов. Не считаю возможным сохранять даже формальную общность со сборищем трусов и дураков, которые так усердно обслуживают путинский фашизм и преступную войну", – написал Александр Глебович.

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Стоит отметить, что СЖР считается крупнейшим творческим неполитическим объединением России, связавшим около 70 тысяч журналистов по всей стране. В это число входят "топы" путинской пропаганды и главные кремлевские рупоры.

Сторонники Невзорова поддержали его решение, отметив, что не разочаровались в кумире и его действиях с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Уважаю! Только в настоящем обществе шакалов не любят тех, кто говорит правду", "Пора и из россиян выходить", "Достойно", – писали интернет-пользователи.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Невзоров на фоне смерти депутата Госдумы Владимира Жириновского высмеял российские фейки и пропаганду. Он опубликовал мем о "подброшенном укронацистами" политике.