Не все так однозначно? Анджелина Джоли нарвалась на хейт из-за позиции касательно войны в Израиле

Всемирно известная голливудская актриса Анджелина Джоли впервые прокомментировала обострение вооруженного конфликта Израиля и Палестины. Она заявила, что была последние несколько недель больной и разъяренной из-за террористических атак ХАМАС на Израиль. Вместе с тем легенда мирового кино отметила, что эти теракты "не могут оправдать гибель невинных людей в секторе Газа".

Свой месседж звезда разместила на личной странице в Instagram, где в комментариях разгорелась пылкая дискуссия и собралось немало гневных комментариев. Позиция Джоли многим ее поклонникам показалась неоднозначной, из-за чего они раскритиковали актрису.

Так, некоторым комментаторам не понравилось, что звезда культовых фильмов "Мистер и Миссис Смит", "Лара Крофт", "Малефисента" и многих других "пожалела" жителей Газы, а палестинцы "обиделись", что действия боевиков ХАМАС назвали терроризмом.

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"То, что произошло в Израиле, является террористическим актом. Но оно не может оправдать гибель невинных людей в результате обстрелов гражданского населения в Газе, которому некуда идти и у которого нет доступа к пище и воде или возможности эвакуации или даже основного права пересечь границу в поисках убежища", – прокомментировала Джоли.

Актриса также подчеркнула, что в Газе возникла гуманитарная катастрофа, которую она хотела бы остановить.

"Население Газы составляет более 2 миллионов человек (половина из них – дети), которые живут в условиях жесткой блокады уже почти два десятилетия в дополнение к десятилетиям перемещения и отсутствия гражданства. Прибывающие немногочисленные грузовики с гуманитарной помощью доставляют лишь часть необходимого (и доставляли ежедневно на протяжении нынешнего конфликта), а бомбардировки ежедневно вызывают новые отчаянные гуманитарные нужды", – заявила звезда.

В заключение Джоли выразила мнение, что "жизни палестинцев и израильтян, как и жизни всех людей во всем мире, имеют одинаковую ценность".

Эти слова, как мы уже заметили, понравились далеко не всем пользователям сети и были восприняты как попытка избежать принятия конкретной, однозначной позиции. Обиделись на знаменитость как израильтяне, так и палестинцы, которые пишут, что "оставаться нейтральным сейчас нельзя".

Комментаторы пишут под постом Джоли возмущенные, а порой и довольно грубые комментарии: "Не пихай в это нос, если не понимаешь", "Вы играете в какие-то игры. Очень разочарован вами. Отписываюсь", "Вы были моим вдохновителем в гуманитарной сфере, но после вышеупомянутого заявления, вашей бесчеловечной нейтральной позиции, которая, очевидно, является актом предвзятости, меня больше ничто не вдохновляет", "Извините, но я немедленно отпишусь. Это не тот момент, чтобы быть нейтральным", "20 лет работы с беженцами, а ты до сих пор не можешь назвать это геноцидом, сестричка? Разочаровывает!", "Разочарование. Полное разочарование", "Иногда лучше просто молчать".

Напомним, активисты движения против антисемитизма обвинили знаменитую американскую певицу, пианистку и автора песен Алишу Киз в "болезненной оде террористическим атакам ХАМАС на Израиль". Поводом для таких громких заявлений стало сообщение звезды в соцсетях, где она поинтересовалась у фанатов, стоит ли ей заняться парапланеризмом. Как известно, именно на парапланах палестинские боевики совершили нападение на Израиль 7 октября, когда на фестивале Supernova убили сотни мирных людей, а часть взяли в плен.

Как писал OBOZ.UA, американская порноактриса и вебкам-модель ливанского происхождения Миа Халифа открыто заявила о своей поддержке террористов ХАМАС, ведущих боевые действия в Израиле. Более того, на ее странице появился репост, где сравнивают Украину с Палестиной. Подробности – в нашем материале.

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