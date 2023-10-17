Лауреатку 15 наград 'Грэмми' Алишу Киз обвинили в тайной поддержке ХАМАС. Детали громкого скандала

Активисты движения против антисемитизма обвинили знаменитую американскую певицу, пианистку и автора песен Алишу Киз в "болезненной оде террористическим атакам ХАМАС на Израиль". Поводом для таких громких заявлений стало сообщение звезды в соцсетях, где она поинтересовалась у фанатов, не стоит ли ей заняться парапланеризмом. Как известно, именно на парапланах палестинские боевики совершили нападение на Израиль 7 октября, когда на фестивале Supernova убили сотни мирных людей, а часть взяли в плен.

Кроме того, активисты обратили внимание на одежду, в которой Киз позировала на фото, под которым и оставила сомнительную подпись, вызвавшую столь бурную реакцию. В своих InstaStiries лауреатка 15 наград "Грэмми" уже опубликовала опровержение всех подозрений.

Итак, певицу обвинили в использовании закодированных сообщений для того, чтобы продемонстрировать свою поддержку террористам ХАМАС. В свой профиль, за которым следит более 27 млн пользователей, Киз загрузила фото в зеленой кожаной гоночной куртке с черно-белыми и красными вставками. По мнению некоторых подписчиков, этот наряд имеет четкую ассоциацию с флагом Палестины, выполненным в таких же цветах.

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"Вопрос: Что бы вы делали, если бы ничего не боялись? Скажите мне свою правду... Я мечтаю о парапланеризме", – подписала фото артистка.

Движение StopAntisemitism предположило, что Киз таким образом сделала тонкий намек на парапланы, которые использовал ХАМАС во время нападения на Израиль 7 октября.

42-летняя певица, муж которой, а по совместительству продюсер Свисс Битц (настоящее имя – Кассим Дин), является мусульманином, после обвинений и хейта в свой адрес сделала заявление.

Она написала: "Пост, которым я поделился раньше, был совершенно никак не связан с недавней ужасной потерей невинных жизней. Мое сердце разрывается... Я молюсь о мире и выступаю за него". Публикацию, вызвавшую дискуссию в сети, знаменитость удалила.

Как писал OBOZ.UA, американская порноактриса и вебкам модель ливанского происхождения Мия Халифа открыто заявила о своей поддержке террористов ХАМАС, ведущих боевые действия в Израиле. Более того, на ее странице появился репост, где сравнивают Украину с Палестиной. Подробности – в нашем материале.

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