Порнозвезда Мия Халифа попала в громкий скандал из-за поддержки ХАМАС: Playboy прекратил с ней сотрудничество

Американская порноактриса и вебкам модель ливанского происхождения Мия Халифа открыто заявила о своей поддержке террористов ХАМАС, которые ведут боевые действия в Израиле. Уже через несколько дней сотрудничество с ней разорвал известный журнал Playboy, политика которого не одобряет поддержку насилия.

В заявлении компании выразили надежду, что Халифа осознает последствия своих опрометчивых постов в X, который раньше назывался Twitter. О решении журнала сообщили журналисты Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Мы пишем сегодня, чтобы сообщить вам о нашем решении прекратить сотрудничество Playboy с Мией Халифой, включая удаление канала Мии на нашей платформе. Мия сделала отвратительные и достойные порицания комментарии, в которых прославляла нападения ХАМАС на Израиль и убийства невинных мужчин, женщин и детей" , – говорится в заявлении.

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В Playboy добавили, что поощряют свободу слова и конструктивные политические дебаты, но резко осуждают любую толерантность к языку ненависти.

Мия Халифа несколько дней на своей странице в X, насчитывающей 5,6 млн. подписчиков, обсуждала войну в Израиле, называя террористов ХАМАС "борцами за свободу". Она обратилась к ним с просьбой снимать горизонтальные видео.

Позже Халифа добавила: "Я просто хочу объяснить, что это заявление никоим образом не побуждает к одобрению насилия. Я специально сказала "борцы за свободу", потому что это то, кем являются палестинские граждане, которые борются за свободу каждый день".

Она также написала, что не расстроена из-за финансового ущерба, к которому привела ее позиция. Вместо этого актриса фильмов для взрослых назвала своих бывших партнеров "сионистами" и заявила, что сожалеет о сотрудничестве с ними.

Кроме того, порнозвезда сделала репост поста, в котором боевые действия в Израиле сравнили с войной в Украине. В нем говорится: "Так вы поддерживаете Украину, когда Россия вторгается, но не Палестину". Таким образом Халифа сравнила защиту украинцев от российских оккупантов с вторжением ХАМАСа на территорию Израиля.

Ранее OBOZREVATEL писал, что родные украинского певца Дантеса и супруги Виктора Павлика Екатерины Репяховой оказались в эпицентре боевых действий в Израиле. Подробнее об этом – читайте по ссылке.

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