Не разводятся, но вместе не живут: что происходит в семье Потапа и Насти Каменских

В течение длительного времени на просторах сети ходят слухи, что брак Потапа и Насти Каменских дал трещину. Звездные супруги довольно долго живут отдельно друг от друга, ведь певица вернулась в Украину, а продюсер строит карьеру за границей. Однако пара постоянно опровергает все предположения о своем разрыве, более того, заявляет, что их отношения со временем становятся только крепче.

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Так, во время недавнего интервью эстонскому русскоязычному порталу Limon.ee 43-летний продюсер заявил, что сейчас пытается развивать свой новый проект Slavic Balagan, поэтому живет на пять стран: Испанию, Украину, Великобританию, Флориду и ОАЭ. Кроме того, он активно организовывает разнообразие музыкальные туры, а не берет в них с собой любимую лишь потому, что они давно перестали существовать как дуэт.

"Ну мы с Настей закончили петь вместе более семи лет назад. Здесь в Таллинне я в рамках тура Greatest Hits – лучшие хиты. Это песни, которые я написал за 20 лет для разных проектов: "Потап и Настя", "Время и Стекло", "Mozgi" и, конечно, я презентовал новый проект, который называется Slavic Balagan", – заявил продюсер.

В то время как Потап развлекает публику за пределами Родины, Настя Каменских уже долгое время живет в Украине. Артистка начала активно делиться контентом, где рассказывает о своей жизни, а недавно даже обновила видеоблог, который раньше вела на платформе YouTube. Теперь знаменитость несколько изменила формат роликов и делится ими на своей странице в Instagram. Каменских демонстрирует подписчикам детали своей повседневной жизни в Украине.

Похоже, что снова встретиться на Родине звездные супруги смогут не так скоро. Дело в том, что Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины с 3 марта 2025-го временно приостанавливает выдачу писем содействия на выезд за границу для артистов и медийщиков. Ранее Потап заявлял, что время от времени возвращается в родное государство, ведь у него есть официальное разрешение от необходимых организаций на пересечение границы, однако теперь ситуация несколько изменится. Кстати, такое решение Минкульта вызвало сильное возмущение у исполнителя: "Украинские артисты на международной арене поддерживают государство, поддерживают президента, собирают сотни миллионов гривен на ВСУ, а Минкульт вместо того, чтобы помогать, это все перечеркивает!"

А вот во время своего недавнего интервью российскому "журналисту" Юрию Дудю Потап заявлял: несмотря на расстояние и тот факт, что супруги не появляются вместе на публике, после 24 февраля 2022 года их любовь не дала трещину, а стала сильнее.

"Нас воспринимают, как персонажей из комиксов. Они ждут от нас каких-то драматических событий и ситуации. Реалити-шоу. Но война показала, что отношения личные катализируются или в одну сторону, или в другую: или пары расстаются или наоборот – становятся крепче. У нас в положительную сторону сработало. Мы давно вместе, смотрим в одну сторону, так что все в порядке", – поделился артист.

Более того, Потап даже отметил, что хочет, чтобы у него с Настей Каменских родилось 4 наследника. Он говорил: "Мы хотим детей. Мы работаем над этим, нам нравится процесс. Беременность никогда никому не мешает. Во-первых, к этому никогда ты не можешь быть готов и никогда не будешь готов. Во-вторых, всегда беременность воспринимается как какое-то бремя, но оно практически всегда срабатывает по-другому".

Напомним, что впервые слухи о разводе Потапа с Настей Каменских появились еще в 2023 году. Тогда сетью распространялась информация, что рэпер якобы изменил певице с близким ей человеком, поэтому она не смогла простить мужу такой поступок. Супруги все время опровергали забросы о разрыве, поэтому на определенный период сплетни затихли.

Однако в конце 2024 года информация о разводе звездной пары снова получила огласку. Каменских обнародовала совместное фото с избранником, которое подписала: "Мой любимый муж Леша, мой спутник жизни, поддерживает меня на каждом шагу". Однако журналистка Наталья Тур заметила в посте один нюанс.

"Она представила эту фотографию, как новую, а фотка очень старая. И это может свидетельствовать, что они очень давно не виделись, и у них нет новых общих фото. Просто они отдельно, а до сих пор для публики пытаются делать вид, что вместе", – высказалась медийщик.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Каменских обратилась к Потапу, который стал Славиком Балаганом, и высказалась о его европейской карьере.

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