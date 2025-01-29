Каменских обратилась к Потапу, который стал Славиком Балаганом, и высказалась о его европейской карьере

Украинская певица Настя Каменских публично обратилась к своему мужу, продюсеру Алексею Потапенко, который недавно изменил сценическое имя на Славик Балаган. Артистка с опозданием отреагировала на новый трек исполнителя Trumpumpum, фрагмент которого разместила в своих соцсетях, и поддержала проект 43-летнего артиста.

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Хотя песня понравилась далеко не всем слушателям, знаменитость считает композицию хорошим стартом европейской карьеры избранника. Соответствующий пост появился на странице знаменитости в Instagram.

"Поздравляю с ярким началом, Slavic Balagan", – коротко написала певица.

Стоит отметить, что звездные супруги живут не вместе. Потап активно пытается развивать карьеру в Европе, тогда как Настя Каменских долгое время находится в Киеве. Знаменитости перестали вместе выходить в свет и публиковать общие кадры в социальных сетях.

Это провоцирует достаточно много слухов о том, что брак артистов дал трещину. Впервые подобные предположения появились еще в 2023 году, когда в сети распространялась информация о том, что рэпер якобы изменил Каменских с близким ей человеком, поэтому певица не смогла этого простить.

Однако сами же исполнители подобную информацию опровергают. По словам Насти Каменских, в их отношениях нет никаких проблем. А вот Потап отметил, что после начала великой войны брак стал только крепче.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что POSITIFF дал оценку новым песням Насти Каменских, покоряющей иностранный рынок.

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