Потап ответил, действительно ли расстался с Настей Каменских, и заговорил о будущих детях

Скандальный певец Потап, который с начала полномасштабного вторжения уехал в Испанию и продолжает свое творчество в Европе, раскрыл, вместе ли он с женой-певицей Настей Каменских. По словам артиста, пара до сих пор лелеет любовь и даже не думает о разводе.

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Хотя супруги не появляются вместе в социальных сетях и на концертах друг друга, Потап убежден, что после 24 февраля 2022 года их отношения стали крепче. Об этом он рассказал в интервью российскому "журналисту" Юрию Дудю.

"Нас воспринимают, как персонажей из комиксов, – признался Потап. – Они ждут от нас каких-то драматических событий и ситуации. Реалити-шоу. Но война показала, что отношения личные катализируются либо в одну сторону, либо в другую: либо пары расстаются, либо наоборот – становятся крепче. У нас в позитивную сторону сработало. Мы давно вместе, смотрим в одну сторону, так что все в порядке.

Более того, Потап признался, что хочет, чтобы у него в паре родилось еще 4 детей. Артист хочет стать многодетным отцом, несмотря на то, что его возраст вскорее пересечет отметку в 50.

"Мы хотим детей. Мы работаем на этом, нам нравится процесс. Беременность никогда никому не мешает. Во-первых, к этому никогда ты не можешь быть готов и никогда не будешь готов. Во-вторых, всегда беременность воспринимается как какое-то бремя, но оно практически всегда срабатывает по-другому".

Ранее OBOZ.UA писал, что беглец Потап под хмельком поразвлекал фанатов российскими песнями. Он засветился на предсвадебной вечеринке украинки в мексиканском курортном городе Тулум.

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