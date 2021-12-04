Виктор Павлик обещал переписать квартиру на бывшую жену: Созаева привела доказательства

Украинская танцовщица и экс-супруга известного певца Виктора Павлика Лариса Созаева показала скриншот переписки с бывшим мужем, в которой он пообещал переписать квартиру на нее. Она заявила, что он в одном из последних интервью "пачкает" ее.

Соответствующий пост она опубликовала на личной странице в Facebook. "Виктор Павлик! Твой поступок аморален, жесток и несправедлив!", – написала Лариса Созаева (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Она отметила, что переписка датируется 8 мая 2021 года, когда ее экс-супруг пообещал переписать на нее квартиру.

"Ты пообещал, а теперь в интервью пачкаешь меня? Ты не мужчина!", – написала экс-супруга певца.

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Отметим, что в переписке Созаева поинтересовалась у Виктора, оставит ли он ей квартиру, когда выплатит кредит за нее, на что он ответил утвердительно: "Это твоя квартира".

"Вить! Меня волнует один вопрос! Что если я выйду замуж? Ты выплатишь квартиру? Ты оставишь мне ее в любом случае или существуют другие варианты? Я могу выйти замуж, но жизнь не сложится, например, и я останусь на улице. Перепишешь ли ты квартиру на мое имя, когда кредит будет выплачен?", – написала Лариса в сообщении Виктору.

Она также спросила у него, стоит ли ей бояться, "понимая какое влияние, Катя имеет на него".

Певец ответил бывшей жене, чтобы не переживала, поскольку квартира ее.

"Не переживай. Это твоя квартира. Даже не обсуждается. Никто тебя не оставит на улице, пока я живой. Перепишу ее на тебя конечно", – написал Виктор Павлик.

Пользователи сети стали на защиту Ларисы Созаевой и поддержали ее.

"Веры нет мужчинам", "Балабол", "Вот так жить с человеком…", "Трепло", "Позор", "Жаль, что бывает такое", "Обещать не значит жениться", "Пока ты рвешь душу, Катя на хайпе бесплатно подписчиков собирает", – пишут люди.

Коротко о знаменитостях:

Лариса Созаева – украинская танцовщица и экс-супруга Павлика, родом из Тернополя. В 2020 году ее 21-летний сын Павел скончался от рака костей.

Виктор Павлик – 55 –летний украинский певец, Народный артист Украины. Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств. В 2015 году Виктор создал группу "Pavlik OverDrive".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Виктор Павлик заявил, что отдаст экс-супруге Ларисе Созаевой "все, что они нажили", так как не готов больше терпеть "нападки" женщины на его нынешнюю избранницу Екатерину Репяхову.