Виктор Павлик обещал переписать квартиру на бывшую жену: Созаева привела доказательства

Анна Яковлева
Люди
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Виктор Павлик обещал переписать квартиру на бывшую жену: Созаева привела доказательства

Украинская танцовщица и экс-супруга известного певца Виктора Павлика Лариса Созаева показала скриншот переписки с бывшим мужем, в которой он пообещал переписать квартиру на нее. Она заявила, что он в одном из последних интервью "пачкает" ее.

Соответствующий пост она опубликовала на личной странице в Facebook. "Виктор Павлик! Твой поступок аморален, жесток и несправедлив!", – написала Лариса Созаева (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Она отметила, что переписка датируется 8 мая 2021 года, когда ее экс-супруг пообещал переписать на нее квартиру.

"Ты пообещал, а теперь в интервью пачкаешь меня? Ты не мужчина!", – написала экс-супруга певца.

Видео дня
Виктор Павлик и Лариса Созаева.

Отметим, что в переписке Созаева поинтересовалась у Виктора, оставит ли он ей квартиру, когда выплатит кредит за нее, на что он ответил утвердительно: "Это твоя квартира".

"Вить! Меня волнует один вопрос! Что если я выйду замуж? Ты выплатишь квартиру? Ты оставишь мне ее в любом случае или существуют другие варианты? Я могу выйти замуж, но жизнь не сложится, например, и я останусь на улице. Перепишешь ли ты квартиру на мое имя, когда кредит будет выплачен?", – написала Лариса в сообщении Виктору.

Она также спросила у него, стоит ли ей бояться, "понимая какое влияние, Катя имеет на него".

Виктор Павлик и его возлюбленная Екатерина Репяхова.

Певец ответил бывшей жене, чтобы не переживала, поскольку квартира ее.

"Не переживай. Это твоя квартира. Даже не обсуждается. Никто тебя не оставит на улице, пока я живой. Перепишу ее на тебя конечно", – написал Виктор Павлик.

Скриншот переписки экс-супругов.

Пользователи сети стали на защиту Ларисы Созаевой и поддержали ее.

"Веры нет мужчинам", "Балабол", "Вот так жить с человеком…", "Трепло", "Позор", "Жаль, что бывает такое", "Обещать не значит жениться", "Пока ты рвешь душу, Катя на хайпе бесплатно подписчиков собирает", – пишут люди.

Пользователи сети поддержали танцовщицу.
Пользователи сети поддержали танцовщицу.

Коротко о знаменитостях:

  • Лариса Созаева – украинская танцовщица и экс-супруга Павлика, родом из Тернополя. В 2020 году ее 21-летний сын Павел скончался от рака костей.

  • Виктор Павлик – 55 –летний украинский певец, Народный артист Украины. Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств. В 2015 году Виктор создал группу "Pavlik OverDrive".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Виктор Павлик заявил, что отдаст экс-супруге Ларисе Созаевой "все, что они нажили", так как не готов больше терпеть "нападки" женщины на его нынешнюю избранницу Екатерину Репяхову.

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