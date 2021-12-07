Жена Павлика подала в суд на бывшую певца и потребовала компенсацию из-за 'наглой твари'

Четвертая жена украинского певца Виктора Павлика, блогер и концертный директор Екатерина Репяхова подала заявление в суд на бывшую супругу артиста Ларису Созаеву. 27-летняя избранница музыканта планирует отсудить у экс-возлюбленной ее мужа моральную компенсацию за то, что та назвала ее "наглой тварью".

Об этом Репяхова рассказала пользователям сети Instagram в своих временных stories. Блогер сообщила, что подала иск в Днепровский районный суд города Киева.

"В мой день ангела желаю себе никогда не встречать плохих людей", – написала Екатерина.

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Как она ранее сообщала в своем профиле, все деньги, в случае победы, пойдут на благотворительность. О какой именно сумме идет речь – пока неизвестно.

Напомним, что ранее Лариса Созаева записала видео-обращение к Репяховой, в котором назвала ее "неуважаемой наглой тварью" и обвинила в разрушении ее семьи.

"Неуважаемая мной, Катя Репяхова. Ты шесть лет назад увела моего мужа. Он не хотел уходить, но ты настояла. Но дело не в этом… Я рада что он нашел человека достойного себе. Ты очень много говоришь неправды обо мне, очень сильно ревнуешь до сих пор. У тебя истерика каждый раз, когда произносится мое имя. Ты наглая хладнокровная тварь. Ты готовилась к свадьбе, совершенно спокойно, когда мой сын умирал. Тебя это особо не печалило. А сейчас почему-то ты решила, что я наняла ботов, вскрыла твою страницу. Я не имею к этому никакого отношения. Оставь меня в покое", – обратилась Созаева к нынешней жене Павлика.

Отметим, что Екатерина также обращалась с супругом в киберполицию, поскольку ее аккаунт в соцсети атаковали боты. В этом она подозревала Созаеву.

Обо всех подробностях скандала Репяховой и Созаевой читайте в материале OBOZREVATEL. "Война" между нынешней и бывшей супругами длится уже не первый год, однако сейчас она стала более масштабной.