Не Маркл единой: скандалы королевских семей, которые потрясли мир

Большинство королевских избранниц никогда не готовили себя к жизни при дворе и получили свой титул благодаря выгодному замужеству с принцем, герцогом или королем.

Но это оправдание не смогло защитить их от незнания дворцовых устоев и привело к скандалам, о которых им навсегда хотелось бы забыть. Чем провинились перед короной герцогиня Вермландская София, принцесса Дании Мари и другие титулованные особы – читайте в материале OBOZREVATEL.

Принцесса Стефания

Дочь князя Монако заимела скандальную славу благодаря съемкам в откровенных клипах и рождению внебрачного ребенка. В 21 год принцесса Стефания выпустила клип на свою песню "Ураган", в котором снялась в откровенном купальнике. Это стало неожиданностью даже для самого князя.

Кроме того, Стефания побывала дважды замужем. Ее выбор пал сначала на своего же телохранителя, а позже принцесса отдала свое сердце и руку цирковому акробату. Всего у принцессы трое детей, причем младший ребенок рожден вне брака.

Королева-консорт Испании Летиция

Детали биографии Ее Величества часто освещаются в местных СМИ под самыми скандальными заголовками. Дело в том, что, как и Меган, Летиция в прошлом была медийной личностью. Она начала жить с мужчиной (своим учителем литературы) уже в 16 лет, что для католиков-испанцев в свое время было той самой красной тряпкой, от которой королевская семья пыталась избавиться в течение многих лет.

Также в СМИ просочилась новость о том, что Летиция в начале 2000-х незаконно сделала аборт. Более того, вся Испания видела свою королеву топлес. Но не на снимках, а на картине известного местного художника и давнего друга Летиции Уолдо Сааведра.

Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит

Метте-Марит до того, как стать супругой норвежского наследника, работала простой официанткой и заимела внебрачного ребенка. Как только стало известно о свадьбе Метте-Марит и кронпринца Хокона, журналисты начали выкапывать тайные подробности прошлого девушки. Так, оказалось, что отец ее ребенка был арестован за хранение кокаина, а в сеть попали снимки Метте-Марит с сомнительных вечеринок, на которых употребляли наркотические вещества.

Герцогиня Вермландская София

София Хелквист, супруга брата кронпринцессы Виктории Карла Филиппа, пожалуй, обладает самой сомнительной репутацией из всех королевских невест современности. Дело в том, что София часто снималась обнаженной для мужских журналов и снималась в телешоу. Так, в реали-проекте Paradise Hotel девушка дошла до финала, поцеловав известную порноактрису Дженну Джеймсон.

Принцесса Дании Мари

Вторая супруга датского принца Иоахима сейчас – образец для подражания. Девушка не только занимается благотворительностью, но и регулярно рожает наследников. Однако, как оказалось, и в ее биографии не все гладко. Несколько лет подпортить репутацию Мари решил ее бывший любовник. Он пригрозил слить скандальное домашнее видео с 15-летней Мари. Также у него были фотографии девушки с вечеринок и свидетельства того, что ранее принцесса участвовала в оргиях. Местные СМИ писали, что королева Маргрете выкупила у шантажиста видео и скандал поутих.

Принцесса Кристина

Дочь короля Испании Хуана Карлоса I известна как расхитительница королевской казны. В 2014 году ее обвинили в серьезном преступлении – краже 6 миллионов евро. Как известно, деньги понадобились мужу Кристины, бывшему игроку национальной сборной Испании по гандболу, для развития своего спортивного фонда. Следствие длилось целый год, после чего принцессу все-таки оправдали – она утверждала, что финансовым мошенничеством занимался супруг, а она ничего не знала. Так, мужу-гандболисту Кристины дали 6 лет тюремного заключения.

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