Самые громкие скандалы с Меган Маркл, которые обсуждал весь мир

С тех пор, как Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри и стала герцогиней, покой и безупречная репутация бывшей актрисе только снится. Американка с мужем жили в свое удовольствие, часто игнорируя правила, которых испокон веков придерживались наследники престола.

Последнее интервью монархов навело шороха в Букингемском дворце. Но не единственным откровенным рассказом Опре Уинфри запомнилась герцогиня Сассекская. OBOZREVATEL собрал самые громкие скандалы, в которые попала Меган Маркл.

Проблемы с отцом

Только тот факт, что Меган Маркл родилась в семье афроамериканки поднимал водоворот обсуждений в СМИ. В 2019 отец герцогини Томас сеял сплетни и обговаривал публично ссоры с дочерью. Женщина не общается с отцом, а также до сих пор не познакомила его с внуком Арчи.

Меган Маркл устроила скандал на стадионе Уимбли

Меган Маркл явилась поддержать свою подругу Серену на Уимблдонском турнире в джинсах. Нарушение дресс-кода стало поводом для недовольства британцев. Но настоящий скандал вызвало то, что Меган Маркл запретила журналистам себя фотографировать, так как герцогиня пришла туда "в частном порядке".

Меган Маркл игнорирует дресс-код

В 2019 году беременная Меган Маркл посетила представление цирка Cirque du Soleil. Обычно, женщины в положении на поздних строках выбирают комфортную одежду, но бывшей актрисе важно безупречно выглядеть. Также на фото можно заметить темный цвет маникюра Меган, который в королевской семье считается дурным тоном.

Дорогая предродовая вечеринка

В феврале 2019 Меган Маркл отпраздновала в кругу подруг предродовую вечеринку. Британцам и Елизавете II праздник не понравился, ведь его стоимость оценили в кругленькую сумму. Расходы монархов можно без преувеличения назвать заоблачными. Например, на день рождения первенца Меган не пожалела полмиллиона долларов.

Меган Маркл унизила королевских акушеров

Меган Маркл отказалась от услуг доктора-акушера, который принимал роды у Кейт Миддлтон. Она назвала его команду мужчинами в костюмах. Герцогиня пожелала

Меган Маркл відмовилася від послуг лікаря-акушера, який приймав пологи у Кейт Міддлтон під час народження всіх трьох спадкоємців престолу, а також від його команди. Вона назвала їх "чоловіками в костюмах".

Варто відзначити, що гінекологи Алан Фартінг і Гай Торп-Бестон мають звання фахівців по пологах з високим ризиком. Проте герцогиня Сассекська забажала, щоб за народження її первістка відповідала жінка-акушер.

Герцоги Сассекские отреклись от престола

Самым скандальным событием Великобритании за 2020 год можно считать выход принца Гарри и его жены из королевской семьи. Еще в январе супруги официально заявили о своем решении, спровоцировав недовольство Елизаветы II и Принца Уильяма. С апреля 2020 года пара потеряла королевские титулы и финансирование. После этого Меган и Гарри с сыном Арчи переехали в США и начали работать над карьерой.

Тайны жизни Букингемського дворца в интервью Опре Уинфри

Меган Маркл заявила, что королевской семье не стоит рассчитывать на молчание, если они сами распространяют ложные слухи. Герцогиня рассказала о булинге и расизме в Букингемском дворце и ошеломила всех новостью, что задумывалась про самоубийство.

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