В понедельник, 15 апреля, российская певица Алла Пугачева отмечает свое 75-летие. Она считается символом советской и постсоветской российской эстрады, поэтому для граждан страны-террористки стало большим шоком, когда примадонна не стала поддерживать разрушительную войну в Украине и вместе с семьей эмигрировала в Израиль после 24 февраля. Ее не остановили ни большое состояние, ни имущество, ни титулы, ни награды. Алла Борисовна стала костью в горле россиян, обиженно кричащих со всех уголков, как она им "не нужна". Сама же артистка не делает громких заявлений, хотя даже ее лаконичные завуалированные высказывания становятся громкими.

По случаю юбилея звезды OBOZ.UA решил вспомнить слова и действия Аллы Пугачевой, демонстрирующие ее истинную позицию по отношению к агрессии РФ. На родине артистки в это время готовят документы, чтобы признать ее "иностранным агентом". Что смешно, россияне надеются таким образом насолить примадонне, хотя она сама еще год назад просила наградить ее этим статусом.

Итак, как мы уже заметили, после полномасштабного вторжения семья Галкин-Пугачева с их маленькими детьми Лизой и Гарри покинули родину и эмигрировали в Израиль. Шоумен, юморист-пародист и муж певицы четко очертил, что выступает против войны в Украине. А вот Алла Борисовна с высказываниями не торопилась, чем, конечно, вызывала немало вопросов.

Долгое время позиция знаменитости оставалась неясной. Впрочем, впоследствии примадонна осторожно, остроумными намеками или мудрыми завуалированными цитатами, раскрыла свое отношение к событиям в Украине.

В частности, в сентябре 2022 года Пугачева обратилась в Минюст РФ с просьбой причислить ее в ряды "иноагентов", где уже находится ее муж.

"Прошу причислить меня в ряды "иноагентов" моей любимой страны. Потому что я солидарна со своим мужем – честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за цели, которые делают нашу страну изгоем и тяготят жизнь наших граждан", – писала певица.

А уже сейчас россияне якобы сами решили "наказать" Пугачеву этим званием. Так, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил в своих соцсетях, что получил ответ из Генеральной прокуратуры РФ на его обращение, и в настоящее время прокуратура просит Министерство юстиции РФ признать артистку "иноагентом".

Неизвестно, какой момент в этом вопросе стал последней каплей, но, вероятно, россияне обижаются, что Пугачева сказала правду, назвав их рабами.

"Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это означало бы, что я пела и жила зря. Причина понятна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, а стали рабами", – писала у себя в соцсетях примадонна, отвечая на истерические комментарии обиженных соотечественников.

А не так давно Алла Борисовна танцевала под украинскую народную песню "Ой на горі два дубки". Певица записала счастливое видео, как зажигает под известную украиноязычную композицию. Этот ролик стал красноречивее любых слов, вызвав очередную волну истерики у Z-патриотов.

И действительно, о позиции Пугачевой больше говорят ее поступки, чем слова. Недавно она в публичном пространстве ответила маленькой украиночке, когда та поблагодарила певицу за ее проукраинскую позицию.

"Мільйони, мільйони рожевих троянд. Я дарую, я дарую тобі, тобі." Спасибо, что вы с нами. И я вас очень-очень люблю", – произнесла на видео трехлетняя украинская блогерша Надежда Чекман.

В ответ она получила от Аллы Борисовны: "Душей и сердцем с вами". А Максим Галкин вообще написал на украинском: "Дай Бог тебе счастье, солнышко".

И это не в первый раз, когда Пугачева обращается к украинцам в комментариях, демонстрируя тем самым свое неравнодушие. Так, певица написала своей коллеге Наталье Могилевской после очередной ракетной атаки РФ. Тогда украинская артистка находилась в Кривом Роге и готовилась к концерту, а российская ракета как раз попала в жилой дом, убив невинных гражданских людей.

Рассказав об этом у себя в публикации, Могилевская получила комментарий от Пугачевой: "Ой, Наташа! Душой с вами. Ужас!"

Как писал OBOZ.UA, ранее на Московском экономическом форуме (МЭФ), где россиянам подходило бы обсуждать вопросы своей экономики, не удержались от язвительных и позорных комментариев в адрес артистов, не поддержавших террористическую войну в РФ и уехавших из страны. Так, обиженные пропагандисты особенно тщательно перемыли косточки певице Алле Пугачевой. "Ее и таких, как она, нужно раздавить и втоптать в грязь", – пришли к выводу Z-патриоты. Подробности – в материале.

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