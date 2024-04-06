Алла Пугачева обратилась к трехлетней украинке, а Максим Галкин ради нее перешел на украинский язык

Российская певица Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин отреагировали на видеообращение украинской 3-летней блогерши Надежды Чекман так, что мужчине даже пришлось перейти на украинский язык. Девочка в своем ролике передавала приветствие что супругам, которые с начала полномасштабного вторжения осуждают вооруженную агрессию России, что украинцам, которые ее смотрят.

Под опубликованным в Instagram видео и Пугачева, и Галкин оставили лайки и прокомментировали пост. В частности, поздравление девочки появилось в Insta-сториз самого шоумена.

Свое видеообращение Надежда начала с напевания самой популярной песни Аллы Пугачевой "Миллион алых роз" в ее авторском украинском переводе. "Мільйони, мільйони рожевих троянд. Я дарую, я дарую тобі, тобі." Спасибо, что вы с нами. И я вас очень-очень люблю, мои дорогие подписчики", – сказала девочка.

Впоследствии она передавала поздравления и Максиму Галкину и детям супругов – Гарри и Лизе – и поблагодарила за их четкую политическую позицию.

"Душей и сердцем с вами", – прокомментировала видео примадонна, а шоумен, в свою очередь, написал "Дай Бог тобі щастя, сонечко" на украинском языке.

В частности, Галкин перерепостил ролик к себе в Insta-сториз, а впоследствии в личные сообщения маме девочки поблагодарил и назвал семью "прекрасной".

Это не первый раз, когда супруги реагируют на страницах украинских звезд. После российских ракетных обстрелов Кривого Рога 12 марта певице Наталье Могилевской пришлось отменить свой концерт. Тогда Пугачева выразила поддержку украинцам публично.

Как сообщал OBOZ.UA примадонна Пугачева в шаге от признания "иностранным агентом" в России из-за ее политической позиции. Еще в 2022 году она самостоятельно обращалась в Минюст РФ с просьбой получить этот титул, которым уже давно наделен ее муж – Максим Галкин.

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