Алла Пугачева записала счастливое видео под украинскую народную песню 'Ой на горі два дубки': россияне обвинили ее в предательстве

Знаменитая российская певица Алла Пугачева, которая вместе с мужем-"иноагентом" Максимом Галкиным и их детьми после полномасштабного вторжения уехала из РФ, удивила фанатов неожиданным видео, а точнее музыкальным сопровождением опубликованных кадров. Примадонна сняла себя счастливой и улыбающейся на яхте в тот момент, когда там играла украинская народная песня "Ой на горі два дубки".

Соответствующее видео артистка обнародовала на личной странице в Instagram. Как и следовало ожидать, у Z-патриотов пост Аллы Борисовны вызвал истерику, поэтому они поспешили полить когда-то любимую певицу грязью.

Как стало понятно по описанию к видео, украинская народная песня играла на "празднике желтых цветов", который Пугачева придумала сама еще в юности и теперь много лет празднует в первое воскресенье марта.

"Круто отгуляли "Первое воскресенье весны"! Спасибо всем за цветы, поздравления и ежедневную радость от моих верных поклонников. Живем дальше. Не волнуйтесь за меня", – поделилась артистка.

Украинские подписчики звезды сразу узнали веселую мелодию композиции "Ой на горі два дубки" и поблагодарили Пугачеву за такой завуалированный знак поддержки.

Тем временем россияне не могут уняться. В комментариях они оставляют позорные оскорбления в адрес певицы и обвиняют ее в "предательстве" России. Самое абсурдное, что Z-патриоты не устают писать, как им "надоела" Алла Борисовна и как она "никому не нужна", но при этом продолжают следить за ее соцсетями и тратить собственное время на написание подобных комментариев.

Как писал OBOZ.UA, тем временем Максим Галкин опубликовал в своих соцсетях сообщение полностью на украинском языке. Он вспомнил свое детство в Одессе и трогательно прокомментировал жестокую российскую атаку по украинскому городу, в результате которой погибли пять детей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!