Пропагандисты РФ заявили о намерениях 'раздавить и втоптать в грязь' Пугачеву, Макаревича и других звезд, выступивших против войны

На Московском экономическом форуме (МЭФ), где россиянам стоило бы обсуждать вопросы своей экономики, не удержались от язвительных и позорных комментариев в адрес артистов, не поддержавших террористическую войну в РФ и уехавших из страны. Так, обиженные пропагандисты особенно тщательно перемыли косточки певице Алле Пугачевой. Упомянули также рок-музыкантов Андрея Макаревича и Бориса Гребенщикова.

В частности, псевдожурналист Сергей Мардан, который сам назвал себя путинистом, заявил, что Примадонну, рокеров и всех других артистов, которые выехали из страны, осудив ее агрессию, надо "раздавить и втоптать в грязь". Одиозного пропагандиста процитировали в росСМИ.

Мардан откровенно заявил, что считает себя пропагандистом, однако, видите ли, не вкладывает в это слово негативную коннотацию. После этого он выдал: "Отмечаю – целенаправленное разрушение, если нужно, шельмование, если нужно, культура отмены. Если нужно раздавить, втоптать в грязь Аллу Пугачеву, Андрея Макаревича и дальше по списку, это нужно сделать! Да, это лидеры общественного мнения, но это люди, которые создали альтернативную культуру, точнее, антикультуру тому, что является культурой русской".

Тем временем российский псевдополитолог Алексей Чадаев попытался сыронизировать и задал якобы язвительный риторический вопрос: "Откуда взялась Алла Борисовна?"

Он продолжил: "Я вчера прочитал в "Телеграме", что признание Пугачевой иноагентом – это значит, по сути, объявить войну Советскому Союзу, потому что он есть она. Интересная постановка вопроса".

Дальше начались длинные и скучные рассказы о том, что такое СССР на самом деле и почему такие, как Алла Борисовна, его "убили".

Между тем один из самых главных идеологов "русского мира" Александр Дугин выдал патетический спич о том, что "надо быть со своим президентом" (в их случае кремлевским вождем). Более того, путинист в истерике заявил, что так называемая спецоперация "никогда не закончится".

"Мы сами выбираем – мы торгаши или герои. Или ты с народом, с президентом, с государством, с войной, с нашей линией фронта, или это не твоя война и тогда с Пугачевой, с Галкиным, релокантами или с внутренними "ждунами", которые сидят между нами и думают, когда же этот кошмар закончится. Никогда! СВО началась, но никогда не кончится!" – пригрозил опальный фанатик войны.

Интересным было и обсуждение потенциального руководителя министерства культуры РФ. Священник Павел Островский своими словами очень четко обозначил "ценности" России и российской власти.

"Этот человек должен быть, безусловно, русским, проверенным. И компетентным. Но главное, чтобы такие слова, как "пропаганда" или "цензура", не воспринимались как зло", – выдал священник.

Ранее OBOZ.UA писал, что в стране-террористке начали процедуру признания Аллы Пугачевой "иностранным агентом". Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил в своих соцсетях, что получил ответ из Генеральной прокуратуры РФ на его обращение. По его словам, прокуратура просит министерство юстиции РФ признать Примадонну "иноагентом".

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