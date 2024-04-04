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Пропагандисты РФ заявили о намерениях "раздавить и втоптать в грязь" Пугачеву, Макаревича и других звезд, выступивших против войны

Анна Кравчук
Люди
3 минуты
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Пропагандисты РФ заявили о намерениях 'раздавить и втоптать в грязь' Пугачеву, Макаревича и других звезд, выступивших против войны

На Московском экономическом форуме (МЭФ), где россиянам стоило бы обсуждать вопросы своей экономики, не удержались от язвительных и позорных комментариев в адрес артистов, не поддержавших террористическую войну в РФ и уехавших из страны. Так, обиженные пропагандисты особенно тщательно перемыли косточки певице Алле Пугачевой. Упомянули также рок-музыкантов Андрея Макаревича и Бориса Гребенщикова.

В частности, псевдожурналист Сергей Мардан, который сам назвал себя путинистом, заявил, что Примадонну, рокеров и всех других артистов, которые выехали из страны, осудив ее агрессию, надо "раздавить и втоптать в грязь". Одиозного пропагандиста процитировали в росСМИ.

Мардан откровенно заявил, что считает себя пропагандистом, однако, видите ли, не вкладывает в это слово негативную коннотацию. После этого он выдал: "Отмечаю – целенаправленное разрушение, если нужно, шельмование, если нужно, культура отмены. Если нужно раздавить, втоптать в грязь Аллу Пугачеву, Андрея Макаревича и дальше по списку, это нужно сделать! Да, это лидеры общественного мнения, но это люди, которые создали альтернативную культуру, точнее, антикультуру тому, что является культурой русской".

Пропагандисты РФ заявили о намерениях "раздавить и втоптать в грязь" Пугачеву, Макаревича и других звезд, выступивших против войны

Тем временем российский псевдополитолог Алексей Чадаев попытался сыронизировать и задал якобы язвительный риторический вопрос: "Откуда взялась Алла Борисовна?"

Он продолжил: "Я вчера прочитал в "Телеграме", что признание Пугачевой иноагентом – это значит, по сути, объявить войну Советскому Союзу, потому что он есть она. Интересная постановка вопроса".

Дальше начались длинные и скучные рассказы о том, что такое СССР на самом деле и почему такие, как Алла Борисовна, его "убили".

Пропагандисты РФ заявили о намерениях "раздавить и втоптать в грязь" Пугачеву, Макаревича и других звезд, выступивших против войны

Между тем один из самых главных идеологов "русского мира" Александр Дугин выдал патетический спич о том, что "надо быть со своим президентом" (в их случае кремлевским вождем). Более того, путинист в истерике заявил, что так называемая спецоперация "никогда не закончится".

"Мы сами выбираем – мы торгаши или герои. Или ты с народом, с президентом, с государством, с войной, с нашей линией фронта, или это не твоя война и тогда с Пугачевой, с Галкиным, релокантами или с внутренними "ждунами", которые сидят между нами и думают, когда же этот кошмар закончится. Никогда! СВО началась, но никогда не кончится!" – пригрозил опальный фанатик войны.

Пропагандисты РФ заявили о намерениях "раздавить и втоптать в грязь" Пугачеву, Макаревича и других звезд, выступивших против войны

Интересным было и обсуждение потенциального руководителя министерства культуры РФ. Священник Павел Островский своими словами очень четко обозначил "ценности" России и российской власти.

"Этот человек должен быть, безусловно, русским, проверенным. И компетентным. Но главное, чтобы такие слова, как "пропаганда" или "цензура", не воспринимались как зло", – выдал священник.

Ранее OBOZ.UA писал, что в стране-террористке начали процедуру признания Аллы Пугачевой "иностранным агентом". Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил в своих соцсетях, что получил ответ из Генеральной прокуратуры РФ на его обращение. По его словам, прокуратура просит министерство юстиции РФ признать Примадонну "иноагентом".

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