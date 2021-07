Названа пятая десятка звездных судей грандиозного шоу 'Співають всі'

21 августа зрители смогут увидеть премьеру масштабного шоу "Співають всі!" на телеканале "Украина". Пятая десятка музыкальных экспертов, которые будут оценивать умения участников – это Мария Бурмака, Анна Добрыднева, KHAYAT, JULIK, Mila Nitich, Анатолий Матвийчук, Олег Машуковский, Markus Riva, Пальмира Фурман и Макс Гордеев.

По словам певицы Анны Добрыдневой, она будет обращать внимание на харизматически сильных людей, способных выйти на сцену и покорить каждое из 100 сердец. Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе ТРК "Украина" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Певицу Милу Нитич покорило то, что впервые за историю украинского шоу-бизнеса в одном месте собралось такое количество артистов. К тому же артистка отмечает, что, оценивая выступления участников, звездные эксперты также имеют возможность посмотреть на себя со стороны и сделать важные выводы.

Народный артист Украины Анатолий Матвийчук признался, что в первую очередь будет обращать внимание именно на вокальные способности конкурсантов. А вот популярный блогер Олег Машуковский признается, что уважает классику, но хочет дать ход драйву и современности.

Гостя из-за рубежа, певца Markus Riva его коллеги уже успели окрестить "холодным латышом" – все из-за того, что он достаточно строго оценивает участников. Маркус объясняет: так как это соревнование вокалистов, он обращает внимание на голоса конкурсантов.

Поющий экстрасенс Макс Гордеев отмечает, что быть членом жюри – это огромная ответственность, ведь перед звездной "сотней" стоит очень непростое задание: дать человеку шанс или забрать его.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на телеканале "Украина" продолжаются съемки масштабного вокального шоу "Співають всі" по всемирно известному формату All Together Now компании Banijay Rights. Так, стали известны имена первой десятки звездных судей.