Наргиз Закирова, которой запретили въезд в Россию на 50 лет за поддержку Украины, показала тату со Степаном Бандерой. Фото

Российская певица из Узбекистана, гражданка США Наргиз Закирова, выступившая против войны, за что ей запретили въезд в Россию до 2072 года, набила себе тату с лицом борца за независимость Украины Степана Бандеры.

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Образ врага России она соединила с флагом Организации украинских националистов. Видео появилось в Instagram певицы, летевшей в Нью-Йорк.

В самолете она оголила бедро, на котором можно увидеть лицо Степана Бандеры на фоне красно-черного флага.

"Спокойной ночи", – лаконично подписала видео Наргиз, разозлив российских подписчиков. Они уже начали распространять скриншоты в пропагандистских каналах с гневными замечаниями в сторону исполнительницы. К слову, на руке у нее есть набитый герб Украины – Тризуб.

Напомним, что на первую годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину Наргиз решила поддержать украинцев и спела "Ой у лузі червона калина". Знаменитость набросила флаг Украины на плечи и исполнила песню в центре автомагистрали.

Она также подписывала фото для фанатов на украинском языке и признавалась в финансовой помощи Украине.

Ранее OBOZ.UA писал, что Наргиз засветила маникюр в сине-желтых цветах. Затем звезда поделилась реакцией украинцев на ее поддержку, оставив смайлик сердца.

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