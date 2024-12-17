'Говорил маме, что женюсь': Melovin подтвердил свои отношения с певицей Swoiia и рассказал, на каком они этапе

Украинский певец Константин Бочаров, более известный под сценическим псевдонимом Melovin, подтвердил слухи о своем романе с исполнительницей SWOIIA (настоящее имя Екатерина Гуменюк). По словам 27-летнего артиста, у него сильные чувства к коллеге, а их отношения давно переросли дружбу.

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Об этом музыкант рассказал в интервью для проекта "ЖВЛ". Он отметил: еще в детстве говорил маме, что женится на знаменитости.

"Катя старше меня всего на несколько лет. Но когда я был маленьким, то говорил маме, что когда вырасту, женюсь на Кате. Действительно, я влюблен", – признался артист.

Тем не менее, Melovin решил не до конца делиться подробностями своей личной жизни и оставить определенную интригу. Комментируя отношения с SWOIIA, он отметил: "Возможно, они уже начались. Катя просто сказала: "Я должна это озвучить".

По словам звезды, он проводит очень много времени со своей коллегой. Они неоднократно оставались на ночь в домах друг друга, так что много раз просыпались вместе. Melovin признался: испытывает сильные чувства к SWOIIA.

"Как все сложится дальше и во что это может перерости, это зависит не только от меня. Катя не ожидала этого. Она мне говорила: "Я не думала, что мы запишем дуэт, а потом ты станешь не просто другом", – сказал знаменитость .

Стоит отметить, что недавно об отношениях с певцом заговорила и сама SWOIIA. 30-летняя знаменитость пока не удается в детали, она лишь отметила: "Вообще-то я думала, что нашла себе друга, а оказалось больше, чем друга".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Melovin намекнул на роман со Swoiia загадочным фото.

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