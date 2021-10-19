Дорофеева впервые выступит на корейском k-pop-фестивале. Фото и подробности

Украинская певица Надя Дорофеева станет участницей фестиваля корейской культуры k-pop "Let’s Play Hongdae". Звезда стала первой в Украине артисткой, получившей подобное приглашение.

О событии рассказала сама Дорофеева, поделившись афишей выступления на личной странице в Instagram. Ее номер запланирован на субботу, 23 октября.

Украинка отметила, что давно увлекается культурой Южной Кореи и "просто восхищается" ее местным стилем.

"Несколько лет назад Посольство республики Корея наградило меня за популяризацию k-pop культуры в Украине. А сейчас я стала первым украинским артистом, приглашенным на фест корейской культуры Let’s Play Hongdae в XR-формате", – рассказала исполнительница.

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В конце поста она написала фразу на корейском: 한국에 대한 사랑으로. Она переводится как "С любовью к Корее".

Добавим: фестиваль "Let’s Play Hongdae" пройдет в онлайн-формате на платформах и Olleh TV.

На виртуальной сцене выступят также такие участники как NELL, NEMESIS, JungHeum Band, STORY SELLER, LiveYubin, Touched, GUYZ.

K-pop – корейский музыкальный стиль, микс из ритм-н-блюза, электропопа, хип-хопа и других популярных на Западе жанров.

Этот термин также означает более широкое понятие – субкультуру K-pop, которая популярна среди молодежи по всему миру.

Полный пост звезды:

Коротко о певице:

Дорофеева начинала свою музыкальную карьеру на большой сцене с участия в группе "Время и Стекло". Сольный проект она развивает с 2020-го.

Украинка с 2015 года замужем за певцом Владимиром Дантесом (настоящая его фамилия – Гудков).

Женщина рассекретила свои параметры: весит она 48 кг при росте 168,5 см, объем бюста – 83, талии – 63, а бедер – 94 см.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Дорофеева призналась, что четыре года назад ей поставили диагноз фиброаденома. Это доброкачественное образование в молочной железе, которое пришлось удалить. Звезда впервые показала шрам на груди.

А в начале октября звезда изменила свой внешний вид, покрасив волосы в темный цвет. О том, как менялся внешний вид Дорофеевой в последнее время – читайте в новости нашего издания по ссылке.