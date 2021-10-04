Теперь брюнетка: как менялась внешность Дорофеевой за последнее время. Фото

Украинская поп-исполнительница Надя Дорофеева в начале октября решила изменить свой внешний вид и покрасила волосы в темный цвет. Звезда призналась, что привыкнуть к такому луку ей сложно, хотя она часто экспериментирует с внешностью.

Фото и видео с новой прической появились на Instagram-странице певицы. OBOZREVATEL предлагает посмотреть на образы Дорофеевой, которые она примеряла в последнее время (чтобы посмотреть снимки и ролики, доскролльте страницу до конца).

В темный цвет женщина перекрасилась в популярном киевском салоне красоты. Свою "авантюру" она долго обдумывала, поскольку любые изменения во внешности для нее вызывают стресс.

Видео дня

Так, Дорофеева отметила, что для съемок и выступлений часто приходится меняться. "Но на деле каждый убранный миллиметрик кончиков волос дает мне ощущение кардинальных изменений. Поэтому я месяцами хожу, обдумываю, листаю фото и примеряю мысленно образы", – написала украинка в соцсети.

Она также пошутила, что утром, увидев в себя в зеркале с темными волосами, испугалась.

Как видно на снимках и видео, женщина не просто стала шатенкой. Она высветлила несколько прядей у лица в белый, почти пепельный цвет.

От природы у певицы волнистые волосы, и чаще всего Дорофееву можно увидеть с небрежной объемной укладкой. К примеру, это видно на "домашних" снимках женщины.

До покраски волосы поп-звезды были более светлыми, особенно на кончиках, а вот у корней оттенок отличался. Так, прежняя прическа была похожа на окрашивание в технике балаяж (она имитирует "выгорание" волос на солнце).

Для работы Дорофеева неоднократно меняла внешность: от "детских" хвостиков до элегантных волнистых прядей.

Еще один эксперимент – немного небрежная коса, которая удачно смотрелась с брючным костюмом неонового салатового цвета.

Особенно яркими и запоминающимися были луки для клипа на песню "Почему". Певица примерила два контрастных образа с темными и розовыми волосами. По задумке, они символизируют внутреннее разделение и борьбу человека с самим собой.

Отметим, что светло-розовые волосы Дорофеева использовала также для выступлений на сцене.

Ранее Дорофеева попала в подборку нашего издания с украинскими звездами, которые часто демонстрируют свою естественную красоту и лицо без макияжа. Посмотреть фото можно по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL, недавно певец и телеведущий Владимир Дантес запустил свое стендап-шоу, в котором собрал известных украинских комиков. В одном из выпусков Дантес резко отреагировал на популярный вопрос о том, когда у него с женой Надей Дорофеевой появятся дети.