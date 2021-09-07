Надя Дорофеева рассекретила свой вес и размер одежды

Известная украинская поп-исполнительница Надя Дорофеева обладает изящной фигурой и не стесняется демонстрировать ее своим поклонникам. Недавно фанаты поинтересовались о ее параметрах, и певица решила раскрыть подробности.

Отвечая на вопросы своих фоловеров в Instagram-stories, Дорофеева призналась, что весит 48 килограммов при росте 168,5 см. Также знаменитость рассказала, что объем ее бюста – 83 см, талии – 63 см, а бедер – 94см.

Кроме того, Надя назвала три странных факта о себе: певица много кушает, ей сложно глотать таблетки, а также Дорофеева не смотрит фильмы ужасов.

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В дополнении, певица заявила, что хотела бы встретиться с известным бельгийским певцом, автором хитов Alors On Danse и Papaoutai – Stromae.

Коротко о знаменитости:

Популярная украинская исполнительница Надя Дорофеева начинала свою карьеру с участия в группе "Время и Стекло". Сольную карьеру певица начала в 2020 году. Она выпустила первый сольный трек "Gorit": за несколько дней новый хит набрал миллионы просмотров на YouTube.

Дорофеева замужем за украинским певцом Владимиром Гудковым, известным под псевдонимом Владимир Дантес.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Надя Дорофеева поделилась с поклонниками серией пикантных снимков. Знаменитость сексуально позировала на камеру в крошечном купальнике, а во рту она держала конфету.