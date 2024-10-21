'Начнем с того – кто такая Дарья?' Оксана Билозир поставила точку в публичном споре с вдовой Назария Яремчука

Народная артистка Украины Оксана Билозир решила завершить публичный спор с вдовой эстрадного певца Назария Яремчука, Дарьей. Знаменитость отметила: тот факт, что общественность увидела фильм "Яремчук: Незрівнянний світ краси" несомненно положительный, однако, по ее мнению, исполнитель должен был предстать перед публикой как "целостная часть нашей культуры", а не член одной семьи.

Видео дня

Своими мыслями политический деятель поделился в интервью для РБК-Украина. Певица убеждена, что в ленте должна быть изображена полноценная жизнь Назария Яремчука, включая его первую семью.

"Ну, смотрите, давайте начнем с того – кто такая Дарья? Она – жена Назария Яремчука. Я – артистка, которая с Назарием Яремчуком прошла всю свою сознательную жизнь. И для меня он – историческая фигура Украины, он не принадлежит только семье. Дарина была его женой, для нее он был муж, я ее прекрасно понимаю. Она молодец. То, что они сделали - очень хороший проект", – высказалась исполнительница.

Кроме того, Оксана Билозир прокомментировала и слова Дарьи Яремчук о том, что она "хотела посмотреть фильм" о ее первом муже, композиторе Игоре Билозире, который был жестоко убит 28 мая 2000 года во Львове. Политическая деятельница отметила: такая лента уже есть и ей нечего скрывать.

"Просто Дарья его не видела, называется он "Слід на землі". В нем он хорошо показан, правильно. Тот фильм хронико-документальный, а не персональный от меня или от нашего сына. Лента снята с точки зрения исторического процесса, в котором жил и творил Игорь Билозир. Он творил музыку не только для песен, он творил музыку для спектаклей, для кинофильмов, работал много в Голливуде, много фоновой музыки написал", – отметила исполнительница.

Народная артистка Украины добавила, что, по ее мнению, сделала все возможное, чтобы творческое наследие ее усопшего мужа оставалось в нашем культурно-информационном пространстве.

Напомним, ранее в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA Оксана Билозир эмоционально отреагировала на отсутствие в фильме о Назарии Яремчуке его первой семьи. По ее мнению, в кинокартине должны были изобразить людей, которые влияли на формирование таланта певца.

"Первая семья – это самая яркая страница в его истории. Потому что с ними он начинал, они были его вдохновителями. Жена вместе с ним пела в группе. Мне кажется, что самое важное – это старт, начало. Первые шаги, которые самые трудные, но и самые трепетные с точки зрения памяти", – отметила звезда.

Со своей стороны Дарья Яремчук ответила на критику артистки кратким сообщением в соцсетях: "Каждый имеет право на свою историю. Я бы тоже могла многое рассказать, но никогда не смогу кого-то критиковать. Потому что мы с Назарием не раз ночевали у Игоря Билозира во Львове. Хорошо бы увидеть фильм о Билозире!"

Ранее OBOZ.UA рассказал, куда исчезла и как выглядит первая жена Назария Яремчука, выбравшая жизнь в тени.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!