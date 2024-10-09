'Могу рассказать многое'. Куда исчезла и как выглядит первая жена Назария Яремчука, избравшая жизнь в тени

Елена Шевченко, первая жена легендарного певца Назария Яремчука, тоже певица, однако сознательно избрала для себя жизнь в тени знаменитого мужа. Она очень редко дает интервью и неактивна в публичном пространстве. В браке с Назарием Яремчуком Елена состояла 15 лет. У супругов родились два сына – Дмитрий и Назарий.

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В интервью ОBOZ.UA старший сын Яремчуков рассказал, как живет сейчас их мама. По словам Дмитрия, Елена Федоровна проживает в Киеве. В следующем году женщина будет праздновать 70-летие. Певец поделился с ОBOZ.UA семейными снимками, нигде не публиковавшимися.

"Мама, как и папа, певица, – говорит Дмитрий. – Они работали вместе в группе "Смеричка". Мама появилась в ансамбле, когда его руководящий Левко Дутковский вместе с солистом коллектива Василием Зинкевичем, ища вокалистку в коллектив, приехали в музыкальное училище Ужгорода на прослушивание. И Дутковскому, и Зинкевичу понравилась наша мама, они единогласно приняли решение пригласить ее в коллектив".

"Она на радостях позвонила родителям в Межгорье – это поселок в Закарпатской области, откуда родом, – продолжает Дмитрий. – А бабушка ответила, что "нужно выбросить эту глупость из головы". Еще и дедушка снарядила в Ужгород, "чтобы навел порядок". Тот приехал, переговорил с Дутковским и Зинкевичем, и говорит дочери: "Лена, это тебе (указывая на Левка Тарасовича) – отец, а это (кивая на Василия) – брат". И уехал домой, а мама – в Черновцы".

Сама Елена Шевченко так вспоминала свой приезд в Черновцы (ее воспоминания опубликованы на сайте roduna.org): "Меня пригласили приехать в Черновицкую филармонию, при которой работала "Смеричка". У входа встречал Левко. Начали подниматься по лестнице, навстречу идет Назарий Яремчук. Чернявый, с лучезарными глазами, улыбается. "Познакомься, – говорит Левко, – это наш Назарий". Я подаю ему руку, а он мне. Мы встречаемся глазами и… все".

"Это была любовь с первого взгляда, – говорит Дмитрий. – Что касается деда, то он, конечно, получил от бабушки на орехи, однако позже она ничуть не жалела, что дочь ее не послушалась. У мамы были очень хорошие вокальные данные, она и сейчас может хорошо спеть, однако полностью отдала себя папе. Звездой был он. А она – соратником, всегда поддерживала рядом".

На вопрос, почему родители развелись, Дмитрий отвечает: "Так в жизни бывает. Но мы с братом считаем, что это решение было ошибочным. Более того, я думаю, что если бы мои родители не расстались, папа до сих пор бы был с нами. Сожалела ли мама о том, что ушла? Это была большая любовь, поэтому, конечно. Она уехала в Киев, вышла впоследствии снова замуж, родила еще одного сына".

"Мы с Назаром поступили в музыкальное училище в Черновцах, некоторое время жили с папой, – продолжает Дмитрий Яремчук. – Он тоже женился, в этом браке родилась дочь – наша сестра Мария. Жалел ли папа, расставшийся с мамой? Я не буду об этом говорить. Не хочу сейчас озвучивать что-то такое, что потом может вызвать конфликты или недовольство. Мой папа – особый человек. Я не хочу грязи, каких-нибудь разборок вокруг его имени и, надеюсь, этого не будет. Хотя могу рассказать, поверьте, многое".

Елена Шевченко живет в Киеве. По словам Дмитрия Яремчука, в следующем году она будет праздновать юбилей – 70 лет. "В свои годы она не выглядит и хорошо себя чувствует. С начала полномасштабного вторжения ни на день не уезжала из Киева. Сколько мы не предлагали вывезти, категорически отказывалась", – говорит Дмитрий.

После развода с Назарием Яремчуком Елена вышла во второй раз замуж, родила еще одного сына. Дмитрий Яремчук говорит, что со сводным братом имеет нормальные отношения: "Святослав – юрист по профессии, имеет семью. Я крестный его дочери".

Полное интервью с Дмитрием Яремчуком читайте здесь.

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