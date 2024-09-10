'У меня есть только один вопрос'. Оксана Билозир эмоционально отреагировала на отсутствие в фильме о Назарии Яремчуке его первой семьи

Певица Оксана Билозир, лично знавшая своего исполнителя Назария Яремчука, поделилась своими впечатлениями о документальном фильме "Яремчук: Бесподобный мир красоты", рассказывающем о его творческом пути. Появление фильма инициировала дочь Яремчука, также Мария выступила исполнительным продюсером картины.

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По словам Оксаны Билозир, ее огорчил факт, что в картине не нашлось места первой семье музыканта: жене Елене и сыновьям Дмитрию и Назарию. Свои мысли на этот счет певица озвучила в интервью OBOZ.UA.

"Почему создатели фильма о Назарии не обратились к тем людям, которые шли рядом с ним по жизни и влияли на формирование его таланта? – говорит Билозир. – Первая семья – это самая яркая страница в его истории. Потому что с ними он начинал, они были его вдохновителями. Жена вместе с ним пела в группе. Мне кажется, что самое важное – это старт, начало. Первые шаги, которые самые трудные, но и самые трепетные с точки зрения памяти".

"Когда я посмотрела фильм об Игоре Билозире, мне тоже стало очень грустно. Потому что там было столько ложной информации… И у меня возник только один вопрос к тем людям, которые делали картину: почему не пользовались первоисточниками? – продолжает певица.

"Но что делать? Придется потом переделывать, потому что хочется, чтобы потомкам оставалась правда. Это наша общая история, не только самих личностей", – резюмирует исполнительница.

Оксана Билозир также поделилась своими воспоминаниями о Назарии Яремчуке: "Мы дружили, часто выступали на одной сцене. Он был необыкновенно красив. Знал себе цену. Очень внимательно выбирал песни, которые брал в репертуар. Он уверенно и красиво прошёл свой творческий путь. И по праву занимает особое место в нашей культуре. И струна его голоса, его место в палитре звучания украинской культуры никем не перепета".

Ранее OBOZ.UA писал, почему сыновья Назария Яремчука отказались сниматься в фильме и какую табу поставила дочь легендарного артиста.

А еще OBOZ.UA сообщал, что известный земляк Софии Ротару предположил, почему она отказалась сниматься в фильме о Яремчуке.

Полное интервью с Оксаной Билозир читайте на OBOZ.UA завтра, 11 сентября.

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