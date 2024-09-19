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"Я бы тоже могла многое рассказать". Вдова Назария Яремчука публично ответила Оксане Билозир, раскритиковавшей фильм о нем

Оксана Гейдор
Люди
4 минуты
4,0 т.
'Я бы тоже могла многое рассказать'. Вдова Назария Яремчука публично ответила Оксане Билозир, раскритиковавшей фильм о нем

Дарина Яремчук, вдова легендарного украинского певца Назария Яремчука отреагировала на публичную критику от народной артистки Украины Оксаны Билозир документального фильма "Яремчук: Бесподобный мир красоты", рассказывающий о творческом пути музыканта. Артистка упрекнула авторов картины, что в ленте не упоминается о первой семье исполнителя.

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Свое мнение о фильме Оксана Билозир высказала в интервью OBOZ.UA. Дарина Яремчук ответила на критику в посте на своей странице в Facebook.

"Я бы тоже могла многое рассказать". Вдова Назария Яремчука публично ответила Оксане Билозир, раскритиковавшей фильм о нем

По словам Оксаны Билозир, ее удивил факт, что в картине о Яремчуке, который продюсировала его дочь от второго брака – певица Мария Яремчук, не сказано ни слова о первой жене Елене и сыновьях Дмитрии и Назарии: "Почему не обратились к тем людям, которые шли рядом с ним по жизни и влияли на формирование его таланта? Первая семья – это самая яркая страница в его истории. Потому что с ними он начинал, они были его вдохновителями. Жена вместе с ним пела в группе. Мне кажется, что самое важное – это старт, начало. Первые шаги, которые самые трудные, но и самые трепетные с точки зрения памяти".

"Я бы тоже могла многое рассказать". Вдова Назария Яремчука публично ответила Оксане Билозир, раскритиковавшей фильм о нем

"Каждый имеет право на свою историю", – коротко объяснила Дарина Яремчук отсутствие в картине первой семьи певца. А в комментариях к своему посту на Facebook добавила: "Я бы тоже могла многое рассказать, но никогда не смогу кого-то критиковать. Потому что мы с Назарием не раз ночевали у Игоря Билозира во Львове. Хорошо бы увидеть фильм о Билозире!".

"Я бы тоже могла многое рассказать". Вдова Назария Яремчука публично ответила Оксане Билозир, раскритиковавшей фильм о нем

Напомним, народный артист Украины Назарий Яремчук был женат дважды. Первый брак был с вокалисткой "Смерички" Еленой Шевченко. В этом союзе родились два сына – Дмитрий и Назарий.

"Я бы тоже могла многое рассказать". Вдова Назария Яремчука публично ответила Оксане Билозир, раскритиковавшей фильм о нем

Елена в одном интервью прокомментировала причину развода: "Просто в какой-то момент мы не захотели пойти друг другу навстречу, а нужно было только перетерпеть, подождать. Я ушла от Назарчика. И что из этого вышло? Ничего хорошего… Даже когда прошло много времени с момента нашего разрыва, мне не хватало Назара. Когда разводились, он до последнего не верил, что я уйду. Думал: пройдет время, вернусь. Не верил даже, когда снова вышла замуж. И женился, только когда я родила ребенка".

"Я бы тоже могла многое рассказать". Вдова Назария Яремчука публично ответила Оксане Билозир, раскритиковавшей фильм о нем

Вторую жену, Дарину, Назарий встретил в селе Тюдов на Косовщине. Они соседствовали, однако знакомы не были. Дарина сама воспитывала дочь после смерти первого мужа.

"Я бы тоже могла многое рассказать". Вдова Назария Яремчука публично ответила Оксане Билозир, раскритиковавшей фильм о нем

"Мне казалось, что я знаю Назария всю жизнь – так легко я с ним общалась, – вспоминала Дарина в одном из интервью. – Он такой знаменитый певец – и такой простой и душевный человек. Мы даже не заметили, как проговорили всю ночь. Никто никому никаких обещаний не давал. Но я поняла, что этот день стал особенным в моей жизни. Уже когда Назарий ушел, мой брат Иван, познакомивший нас, признался, что певец ему сказал: "Кажется мне, что скоро мы станем семьей".

"Я бы тоже могла многое рассказать". Вдова Назария Яремчука публично ответила Оксане Билозир, раскритиковавшей фильм о нем

Пара сыграла свадьбу, а через два года у Яремчуков родилась девочка, которую назвали в честь матери Назария – Маричкой. Папы не стало, когда дочери было всего два года.

"Я бы тоже могла многое рассказать". Вдова Назария Яремчука публично ответила Оксане Билозир, раскритиковавшей фильм о нем

Жизнь легендарного украинского певца Назария Яремчука 29 лет назад оборвала тяжелейшая болезнь. Исполнитель ушел в из жизни от онкологического заболевания в черновицкой больнице.

"Я бы тоже могла многое рассказать". Вдова Назария Яремчука публично ответила Оксане Билозир, раскритиковавшей фильм о нем

В разговоре с OBOZ.UA в канун годовщины его смерти родные и друзья выдающегося украинца пролистали в памяти малоизвестные страницы из жизни исполнителя. Музыканты рассказали о последних годах певца, когда он еще не знал, какие тяжелые испытания его ждут. А также – о тяжелых месяцах изнурительной борьбы с болезнью.

"Я бы тоже могла многое рассказать". Вдова Назария Яремчука публично ответила Оксане Билозир, раскритиковавшей фильм о нем

К слову, в документальном фильме Яремчук. Бесподобный мир красоты", среди знаменитых коллег, делящих воспоминаниями о певце, отсутствуют две легенды из его близкого круга – Василий Зинкевич и София Ротару. По словам Марии Яремчук, артисты отказались участвовать в картине.

"Я бы тоже могла многое рассказать". Вдова Назария Яремчука публично ответила Оксане Билозир, раскритиковавшей фильм о нем

Павел Дворский, друг и коллега Яремчука, в интервью OBOZ.UA поделился мнениями по поводу этой ситуации. "София Ротару и Василий Зинкевич – отличные исполнители и очень многое сделали для украинской песни. О причинах отказа нужно спрашивать у них лично. Но, думаю, еще будут сниматься картины о Яремчуке, в которых примет участие и Ротару, и Зинкевич", – уверен Павел Дворский.

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