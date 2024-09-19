'Я бы тоже могла многое рассказать'. Вдова Назария Яремчука публично ответила Оксане Билозир, раскритиковавшей фильм о нем

Дарина Яремчук, вдова легендарного украинского певца Назария Яремчука отреагировала на публичную критику от народной артистки Украины Оксаны Билозир документального фильма "Яремчук: Бесподобный мир красоты", рассказывающий о творческом пути музыканта. Артистка упрекнула авторов картины, что в ленте не упоминается о первой семье исполнителя.

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Свое мнение о фильме Оксана Билозир высказала в интервью OBOZ.UA. Дарина Яремчук ответила на критику в посте на своей странице в Facebook.

По словам Оксаны Билозир, ее удивил факт, что в картине о Яремчуке, который продюсировала его дочь от второго брака – певица Мария Яремчук, не сказано ни слова о первой жене Елене и сыновьях Дмитрии и Назарии: "Почему не обратились к тем людям, которые шли рядом с ним по жизни и влияли на формирование его таланта? Первая семья – это самая яркая страница в его истории. Потому что с ними он начинал, они были его вдохновителями. Жена вместе с ним пела в группе. Мне кажется, что самое важное – это старт, начало. Первые шаги, которые самые трудные, но и самые трепетные с точки зрения памяти".

"Каждый имеет право на свою историю", – коротко объяснила Дарина Яремчук отсутствие в картине первой семьи певца. А в комментариях к своему посту на Facebook добавила: "Я бы тоже могла многое рассказать, но никогда не смогу кого-то критиковать. Потому что мы с Назарием не раз ночевали у Игоря Билозира во Львове. Хорошо бы увидеть фильм о Билозире!".

Напомним, народный артист Украины Назарий Яремчук был женат дважды. Первый брак был с вокалисткой "Смерички" Еленой Шевченко. В этом союзе родились два сына – Дмитрий и Назарий.

Елена в одном интервью прокомментировала причину развода: "Просто в какой-то момент мы не захотели пойти друг другу навстречу, а нужно было только перетерпеть, подождать. Я ушла от Назарчика. И что из этого вышло? Ничего хорошего… Даже когда прошло много времени с момента нашего разрыва, мне не хватало Назара. Когда разводились, он до последнего не верил, что я уйду. Думал: пройдет время, вернусь. Не верил даже, когда снова вышла замуж. И женился, только когда я родила ребенка".

Вторую жену, Дарину, Назарий встретил в селе Тюдов на Косовщине. Они соседствовали, однако знакомы не были. Дарина сама воспитывала дочь после смерти первого мужа.

"Мне казалось, что я знаю Назария всю жизнь – так легко я с ним общалась, – вспоминала Дарина в одном из интервью. – Он такой знаменитый певец – и такой простой и душевный человек. Мы даже не заметили, как проговорили всю ночь. Никто никому никаких обещаний не давал. Но я поняла, что этот день стал особенным в моей жизни. Уже когда Назарий ушел, мой брат Иван, познакомивший нас, признался, что певец ему сказал: "Кажется мне, что скоро мы станем семьей".

Пара сыграла свадьбу, а через два года у Яремчуков родилась девочка, которую назвали в честь матери Назария – Маричкой. Папы не стало, когда дочери было всего два года.

Жизнь легендарного украинского певца Назария Яремчука 29 лет назад оборвала тяжелейшая болезнь. Исполнитель ушел в из жизни от онкологического заболевания в черновицкой больнице.

В разговоре с OBOZ.UA в канун годовщины его смерти родные и друзья выдающегося украинца пролистали в памяти малоизвестные страницы из жизни исполнителя. Музыканты рассказали о последних годах певца, когда он еще не знал, какие тяжелые испытания его ждут. А также – о тяжелых месяцах изнурительной борьбы с болезнью.

К слову, в документальном фильме Яремчук. Бесподобный мир красоты", среди знаменитых коллег, делящих воспоминаниями о певце, отсутствуют две легенды из его близкого круга – Василий Зинкевич и София Ротару. По словам Марии Яремчук, артисты отказались участвовать в картине.

Павел Дворский, друг и коллега Яремчука, в интервью OBOZ.UA поделился мнениями по поводу этой ситуации. "София Ротару и Василий Зинкевич – отличные исполнители и очень многое сделали для украинской песни. О причинах отказа нужно спрашивать у них лично. Но, думаю, еще будут сниматься картины о Яремчуке, в которых примет участие и Ротару, и Зинкевич", – уверен Павел Дворский.

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