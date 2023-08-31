На всемирно известном фестивале Burning Man в США сожгли инсталляцию из Украины: Виталий Дейнега рассказал о ее символизме. Видео

На всемирно известном фестивале Burning Man, который ежегодно проходит в пустыне Блэк-Рок в Неваде, США, сожгли символическую инсталляцию из Украины. Впервые в истории это сделали в начале фестиваля, а не в конце. Автор идеи – волонтер, общественный деятель, основатель и в 2014-2020 годах руководитель фонда "Повернись живим", а также заместитель Министра обороны Украины Виталий Дейнега.

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В эксклюзивном интервью для OBOZREVATEL Дейнега рассказал о символичной концепции украинской инсталляции. Он сообщил, что над реализацией задумки работали около года. Главным художником выступил известный график Алексей Сай. Вместе с большой командой украинских творцов и американскими партнерами, выступившими спонсорами, была создана уникальная восьмиметровая скульптура (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Инсталляция зашита так, как зашивают у нас памятники, то есть укладывают мешками и обивают досками, чтобы мешки не рассыпались, и таким образом защищают ее от ударов бомб, обломков и так далее. Будет такой паром, он 8 метров высоты и он будет гореть. Команды пиротехников работали над тем, чтобы это было красиво. И когда он сгорит, в процессе горения станет видно, что из него появляется очень похожая форма на трезубец – это птица Феникс. То есть очень простая и не нуждающаяся в лишних объяснениях аллегория. Фактически, это то, что произошло со всеми нами. Нас хотели уничтожить, нас хотели сжечь, но мы из-за этого испытания переродились и стали значительно сильнее", – поделился Дейнега.

Так, уже сегодня, 31 августа, десятки тысяч фанатов фестиваля со всего мира увидели, как из пепла возродился украинский Феникс в форме трезубца.

Создатели арт-объекта, как признался Дейнега, долго думали над концепцией. Вариантов было много, но зацикливаться на теме войны и боли не хотели, а решили напротив показать Украину как сильное государство с мощной культурой.

"Если Украина в Америке звучит в контексте "война, убийства, преступления", то это тоже плохо, мы становимся медийно похожими на Афганистан. Мы должны показывать, что мы современное европейское государство, которое борется с большим врагом... Было много идей. Знаете, я это сравниваю с любовью, когда приходит настоящая любовь у тебя нет сомнений, что это она, если ты сомневаешься – значит это не оно. То же самое и здесь. У нас не было сомнений, что мы хотим эту работу делать, были очень достойные и прикольные другие варианты, но когда появился Феникс они отсеялись.", – поделился политический и общественный деятель.

Всего в этом году на Burning Man сжигают 15 работ и наша стала первой.

Дейнега подчеркнул, что этот проект полностью финансировался спонсорами из США, которых нашла его американская коллега Алла Лопаткина. Ни копейки из государственного бюджета взято не было.

"Мы не подавались на гранты УКФ, не знаю, кто у нас еще дает гранты на искусство. Мы даже не интересовались, потому что мы понимаем, что украинские государственные деньги сейчас идут на войну", – заверил заместитель Министра обороны.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Киеве при поддержке Украинского Культурного Фонда прошел 19-й Всеукраинский благотворительный детский фестиваль "Черноморские Игры".