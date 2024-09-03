'Мы здесь уже все прошли'. Алена Шоптенко, пережившая сложную операцию в Вене, рассказала, чем медицина в Украине лучше австрийской

Известная украинская танцовщица и победительница телепроекта "Танцы со звездами" Алена Шоптенко в марте из-за несчастного случая получила травму и пережила сложную операцию в Австрии, где нашла временное убежище от войны. Впоследствии хореограф проходила длительную реабилитацию.

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В интервью OBOZ.UA Алена рассказала, почему травма стала для нее большим потрясением. А также объяснила, чем медицина за рубежом, по ее мнению, отличается от украинской.

"У меня раньше имели место травмы, но так, чтобы с операцией – такого не было, – рассказывает Алена Шоптенко. – Случившееся стало для меня большим потрясением. Потому что мои ноги – это моя профессия, а танец – моя жизнь. Но все идет по плану. Хотя мне действительно не с чем сравнивать, потому что у меня нет опыта".

Алена Шоптенко признается, что принадлежит к тем людям, которые утверждают, что медицина за границей "неожиданно хуже, чем у нас": "Например, у тебя нет возможности иметь дополнительный контакт с врачом. Мой сын за это время, пока мы находимся здесь, много болел. Мы здесь уже все прошли, потому знаю, о чем говорю. А с другой стороны, нужно обязательно принимать во внимание факт, что мы часто сравниваем нашу медицину, но частную со здешней социальной. Понимаете? Мы тоже все время не очень довольны нашими поликлиниками – очередями, отношением персонала".

"И вот если сравнивать такие наши медучреждения и здешние социальные медицины, я бы сказала, что это небо и земля, – продолжает хореограф. – А частная медицина на хорошем уровне – и у нас, и у них. Однако искать здесь нужно не клинику, а хорошего медика. И мне повезло: когда получила травму, благодаря рекомендациям, познакомилась с хорошим врачом. С ним нет дистанционности, как здесь принято, мы всегда на связи, когда нужно. И то, что говорит врач, внушает оптимизм. Динамика хорошая".

"Правда, мне иногда кажется, что все проходит медленно, но это возможно потому, что привыкла никогда до конца не восстанавливаться, а сразу бежать дальше по жизни. Таким образом, к слову, когда-то "заработала" диастаз мышц живота, – призналась танцовщица. – Потому что через три недели после родов согласилась работать в новом проекте. Теперь, конечно, я уже гораздо осторожнее обращаюсь со своим телом. Потому что уже старше, более мудрая, более сознательная. Не форсирую события, хотя очень хотелось. Но успокаиваю себя, что все должно идти так, как идет. Должна была восстановиться настолько, чтобы больше не возвращаться к этому вопросу".

Ранее OBOZ.UA писал, что Алена Шоптенко показала первое фото после операции и рассказала о самочувствии: ситуация оказалась более сложной.

Полное интервью с Аленой Шоптенко читайте на OBOZ.UA в среду, 4 сентября.

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