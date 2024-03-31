'Ситуация оказалась сложнее': Алена Шоптенко показала первое фото после операции и рассказала о самочувствии

Известная украинская хореограф Алена Шоптенко перенесла операцию на ноге и впервые после этого вышла на связь с фанами. По словам звезды, все прошло хорошо, хотя "ситуация оказалась несколько сложнее, чем ожидалось".

Сейчас танцовщице предстоит долгий путь реабилитации, из-за которого ей придется поставить свою карьеру на паузу минимум на два месяца. Фото из больничной палаты после операции Шоптенко разместила в своих InstaStories.

"Друзья, я вам так благодарна за пожелания и заботу! Все прошло хорошо, хотя ситуация оказалась несколько сложнее, чем ожидалось", – обратилась участница и победительница проекта "Танцы со звездами" к своим поклонникам.

Операцию знаменитости проводили в одной из австрийских клиник.

"Ваши слова поддержки очень помогают и я невероятно это ценю!" – добавила Шоптенко, показав улыбающееся селфи из больничной койки.

Как известно, на днях хореограф рассказала, что из-за несчастного случая она порвала связки коленного сустава. Звезда показала фото на костылях и сообщила, что по очевидным причинам ставит на паузу свою танцевальную деятельность.

"Желающего судьба ведет, нежелающего – тянет. Я чувствовала, что давно нужно было немного сбавить темп. Теперь у меня просто нет шансов этого не сделать. Из-за несчастного случая 2 порванные связки коленного сустава из 4-х и операция через несколько дней. После – реабилитация 2 месяца. Ближайшие 2 месяца точно никаких занятий и мастер-классов, однако воспринимаю всю эту ситуацию как возможность наконец-то сделать то, на что никогда не хватало времени. Вывод: слушать себя и свое тело – это навык, который желательно приобрести как можно раньше, иначе бить будет по самому болезненному", – сообщала Шоптенко.

Как писал OBOZ.UA, ранее о своем состоянии рассказала актриса Екатерина Тышкевич, которая в декабре 10 дней из-за сепсиса провела в реанимации, из которых три – в коме. Недавно она пожаловалась на ухудшение самочувствия. Звезда рассказала, что более недели теряет волосы и страдает хронической головной болью, которая делает невозможной спокойную жизнь.

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