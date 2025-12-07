УкраїнськаУКР
Мы их никогда не забудем: кто из звезд отдал жизнь за Украину в 2025 году

Анастасия Какун
Люди
4 минуты
2,7 т.
Кровавая полномасштабная война, которую Россия начала на территории Украины 24 февраля 2022 года, навсегда изменила жизнь всех украинцев. Многие граждане нашей страны без лишних сомнений взяли в руки оружие и стали на защиту Родины, а некоторые, к сожалению, отдали за свободу самое ценное – свою жизнь. Среди павших бойцов есть и немало звезд отечественного шоу-бизнеса, которые делали неоценимый вклад в развитие нашей культуры.

Знаменитости выполняли разные задачи в армии, однако их объединяла одна цель – как можно скорее увидеть мир в родном государстве. OBOZ.UA предлагает почтить память звезд, которые отдали жизнь за Украину в 2025 году.

Юрий Фелипенко

15 июня стало известно, что во время выполнения боевого задания погиб актер Юрий Фелипенко. Он работал в Киевском академическом драматическом театре на Подоле и активно снимался в кино, однако весной 2024 года принял решение мобилизоваться в ряды ВСУ. Артист проходил службу в батальоне ударных БПАК "Ахиллес" 92-го отдельного штурмового батальона.

С Юрием Фелипенко попрощались 19 июня в Киеве. Провести актера в последний путь пришли его родные, десятки коллег, друзей, поклонников. Во время траурной церемонии жена защитника произнесла мощную речь о террористической войне: "Убейте в себе все русское, забудьте навсегда этот язык и эту культуру, потому что только из-за России мы сейчас все вынуждены быть здесь".

Максим Нелипа

12 мая Украина потеряла артиста и звезду "Дизель Шоу" Максима Нелипу. Он стал на защиту Родины еще в марте 2022-го и проходил службу в составе 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов. Незадолго до смерти телеведущий был назначен командиром роты. Церемония прощания с актером состоялась 23 мая.

Владимир Раков

6 января жизнь за Украину отдал режиссер-постановщик, хореограф и победитель шестого сезона "Танцуют все" Владимир Раков. Танцовщик родом из Крыма пополнил ряды ВСУ после начала большой войны и защищал родную страну в составе 24-й ОМБр. Он участвовал в боях под Херсоном, Бахмутом, Торецком и Часовым Яром. Владимиру Ракову навсегда осталось 30 лет.

Артем Стовпяцкий

В октябре стало известно о гибели одного из самых ярких участников украинского КВН Артема Стовпяцкого. Он был участником команды "С потолка", входившей в перечень самых успешных в Черниговской лиге. После начала войны Стовпяцкий не побоялся отказаться от привычной жизни и пойти на фронт, и, к сожалению, заплатил за независимость Украины слишком высокую цену.

Алексей Самойленко

19 февраля на войне погиб актер родом из Донецкой области Алексей Самойленко. Он присоединился к войску с первых дней полномасштабного вторжения, и, по словам его подруги, точно знал, за что воевал.

Василий Хомко

2 октября не стало режиссер развлекательного тревел-шоу "Орел и Решка" Василия Хомко. Он ушел на войну добровольцем еще в 2022 году. Сначала режиссер служил в 128 горно-штурмовой бригаде, а затем присоединился к Силам специальных операций. Хомко погиб в 45 лет.

Виталий Кокошко

24 февраля террористическая война унесла жизнь талантливого режиссера Виталия Кокошко, который создал большое количество рекламных роликов, которые в свое время смотрела вся Украина. Он служил в 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев.

Юрий Кирпик

13 марта стало известно, что свою жизнь за родную страну отдал продюсер компании Starlight Media Юрий Кирпик. Он работал над созданием шоу "Зважені та щасливі", а также сериалов "Джованни" и "Будиночок на щастя". С первых дней большой войны он пополнил ряды ВСУ и выполнял задачи в составе 711-й отдельной бригады разминирования Государственной специальной службы транспорта.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что на фронте погибли художница Мирослава Копча и конструктор оружия Артур Вильчинский.

