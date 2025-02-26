На войне погиб режиссер Виталий Кокошко, чьи рекламные ролики смотрела вся Украина

Защищая Родину от врагов, погиб талантливый режиссер Виталий Кокошко, который сделал неоценимый вклад в развитие отечественной рекламы и создал много роликов, которые просматривала вся Украина. Он служил в 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев.

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Трагическую новость сообщила дочь владельца агентства "Кинограф" на своей странице в Facebook. Она отметила, что потеря отца стала болезненным событием для многих людей, ведь он был очень хорошей личностью.

"Погиб мой отец, Виталий Кокошко. Это произошло в части 72 ОМБр им. Черных Запорожцев. Я и моя мама уже на пути в Киев. Скоро сообщим детали о том, когда и где можно будет попрощаться. Мой папа был человеком большой души и сердца, поэтому наши души и сердца сильно болят от его потери. Спасибо за поддержку. Слава Украине! Героям слава!" – написала наследница режиссера.

Почтила память Виталия Кокошка редактор журнала Forbes Ukraine Екатерина Шаповал. Она отметила, что режиссер кардинально изменил украинскую рекламу, ведь снимал ролики, похожие на полноценное кино, с идеей, теплотой и любовью к человеку.

О неоценимом вкладе в развитие отечественной рекламы Виталия Кокошка заговорила и Наталья Марьина. В своем Facebook женщина отметила, что агентство "Кинограф", владельцем которого был режиссер, трижды становилось "Самым эффективным агентством года" в Украине. По ее словам, защитник получил 350 наград креативных рекламных фестивалей и создал более 400 роликов.

Смерть Виталия Кокошко стала болезненной утратой и для общественного деятеля Оксаны Корчинской. Почитая память режиссера она написала : "Для меня это шок! Я работала с Виталием как продюсер много раз до 2014-го. Абсолютно творческая личность, очень талантливый, эмоциональный и уникально яркий режиссер. Он был перфекционист, потому что работать с ним было сложно, особенно актерам, потому что требовал совершенства".

Виталий Кокошко срежиссировал много рекламных роликов для разных компаний, что надолго запомнились украинцам.

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