На войне погиб актер Алексей Самойленко родом из Донецкой области, который защищал Украину с первых дней полномасштабного вторжения

На войне погиб актер Алексей Самойленко, вставший на защиту Украины с первых дней полномасштабного вторжения России. Его жизнь оборвалась 19 февраля.

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Самойленко родом из Донбасса, поэтому хорошо знал, почему пошел воевать. Подробную информацию сообщила его подруга Екатерина Григоренко.

"19 февраля на войне погиб один из наших близких друзей, Алексей Самойленко. Я до сих пор не могу осознать. Первое фото сделано за пару дней до этого, когда он был в Киеве на выходных. Таким легким и живым я хочу его запомнить. Леша никогда не говорил лишнего и никогда не жаловался. В нем была такая искренность и достоинство, что рядом с ним мне всегда было немного стыдно за себя", – сообщила девушка.

Она также призналась, что Самойленко был человеком с большим сердцем, которому удавалось делать значительные успехи в кино.

"Он пошел воевать в первые дни полномасштабного вторжения. Леша знал, за что он воевал. Он родом из Донецкой области, и там похоронены его предки. А еще он был очень талантливым актером. Такого сердца больше нет ни у кого", – отметила Екатерина Григоренко.

Она также добавила, что прощание с военным состоится в среду, 26 февраля, в 10:30 утра на Берковецком кладбище на Аллее Героев в Киеве. Однако есть альтернативный вариант – ехать с колонной с 10:00 от морга Киевской областной больницы 1.

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