Мозговая – Лодыгину, который назвал Kalush Orchestra 'людьми из гор': ты кто вообще такой?

Украинский продюсер Алена Мозговая прокомментировала скандал вокруг нацотбора и заострила внимание на члене правления "Суспільного" Ярославе Лодыгине, который назвал группу KALUSH Orchestra "людьми с гор". Она выразила возмущение тем, как себя вел судья, заявив: "Ты кто вообще такой".

Своеобразное обращение к одному из членов жюри прозвучало в утреннем шоу "Сніданок" на "1+1". Продюсер считает, что с конкурса лучше вообще убрать судей (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Когда сидит жюри и что-то там рассказывает, тот, что посредине сидел, не знаю, как там его фамилия. Он сидит и еще с таким видом что-то там рассказывает этим людям на сцене, как им нужно что-то делать. Да ты кто вообще такой?" Какое ты имеешь право что-то там рассказывать?", – высказалась гостя телепрограммы.

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Алена Мозговая считает, что не только Лодыгин, но даже победительницы международного конкура Джамала и Руслана не смогли бы посоветовать что-либо участникам национального отбора.

"Я вам больше скажу, даже победившие Руслана и Джамала на сегодня не могут ничего им посоветовать. Потому что они были классные в тот самый момент, когда они победили. А сегодня ситуация изменилась. И никто не знает, кто сегодня в тренде и что сегодня модно", – сказала она.

По мнению продюсера, чтобы избежать скандала в будущем, "Суспільному" следует отказаться от сомнительного судейства и дать возможность только зрителям выбирать своего фаворита.

Напомним, что во время прямого эфира национального отбора Ярослав Лодыгин присудил группе KALUSH Orchestra 3 балла из 8 возможных, объяснив, что Украина уже презентовала себя как "люди из гор и лесов", поэтому пришло время репрезентации.

Фанатов коллектива возмутило подобное сравнение, потому они начали активно критиковать члена правления во всех его социальных сетях. Впоследствии судья принес извинения тем, кого оскорбил, и объявил, что готов уйти в отставку, если доверие к нему подорвалось.

Коротко о звезде:

Ярослав Лодыгин – - украинский режиссер, сценарист, радиоведущий и основатель радио "Аристократы". С августа 2019 член правления ПАО "НСТУ", ответственный за "UA: Первый" и "UA: Культура". С 2019 года академик Европейской киноакадемии, а также член жюри Евровидения 2022 года на национальном отборе в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Суспільне" предложило KALUSH Orchestra представить Украину на Евровидении после дисквалификации Алины Паш. Коллектив в свою очередь обратился к подписчикам, поинтересовавшись, нужно им ехать на международный конкурс или нет.