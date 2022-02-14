Лодыгин о 'лесных людях' из KALUSH: оценка субъективна, я на это имею право

Один из членов жюри национального отбора Ярослав Лодыгин прокомментировал критику фанатов группы KALUSH Orchestra из-за того, что назвал выступление артистов демонстрацией "людей из лесов и гор", а также присудил 3 балла из 8 возможных. Продюсер подчеркнул, что оценка субъективна и он имеет на нее право.

Соответствующий комментарий прозвучал во время пресс-конференции "Суспільного" на YouTube. Ярослав Лодыгин подчеркнул, что готов подать в отставку, если это повлияет на доверие к общественному вещателю (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Он также извинился перед фанатами группы KALUSH Orchestra, которых обидело его сравнение с "лесными людьми".

"Я прежде всего приношу свои извинения, если такая оценка кого-то оскорбила. Я допускаю, что мне не хватило точности в формулировке. Я говорил не об этнических, региональных и других географических факторах, которые препятствуют тому, чтобы представлять Украину на Евровидении ", – начал Лодыгин.

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Кроме этого, он отметил, что оценка коллектива была, безусловно, субъективной и передавала "ощущение от выступления".

"Оценка субъективна и я на это имею право. "Горы и леса" были моей метафорой, которой я хотел передать ощущения от выступления", – добавил член жюри нацотбора.

Во время разговора с журналистами Ярослав Лодыгин отметил, что увидел более достойных представителей от Украины на Евровидение 2022 года.

В конце продюсер добавил, что у него возникли проблемы с доверием от общества, поэтому он готов сложить свои полномочия в "Суспільному".

"Я хотел бы вкладываться в доверие. Вижу определенные сигналы от общества, от общества выраженного в наблюдательном совете общественного вещателя, сигналы недоверия по моей работе. Я согласен принять эти условия. Если есть ко мне недоверие, я готов подать в отставку", – говорится в комментарии

Кратко о звездах:

KALUSH Orchestra – украинская рэп-группа, основанная в 2019 году. Участниками группы являются: Олег Псюк – основатель и солист, Игорь Диденчук – мультиинструменталист и ТС Килиммен. Группа была названа в честь Калуша, родного города Олега Псюка.

Ярослав Лодыгин – - украинский режиссер, сценарист, радиоведущий и основатель радио "Аристократы". С августа 2019 член правления ПАО "НСТУ", ответственный за "UA: Первый" и "UA: Культура". С 2019 года академик Европейской киноакадемии, а также член жюри Евровидения 2022 года на национальном отборе в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, фанаты KALUSH Orchestra обвинили Ярослава Лодыгина в продажности и необъективной оценке коллектива.