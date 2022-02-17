'Едем?' KALUSH Orchestra отреагировали на решение по Евровидению-2022 и призвали фанов голосовать

Прослушивание новости на данный момент не доступно

Серебряные призеры нацотбора группа KALUSH Orchestra отреагировали на предложение "Суспільного" представить Украину на Евровидении 2022 года в Турине (Италия). Артисты призвали своих поклонников решать, ехать им или нет.

Соответствующее сообщение появилось в официальном Telegram-канале коллектива. Фанаты певцов уже активно начали голосовать (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Если "Суспільне" скоро предложит нам ехать на Евровидение, что отвечать? Подскажите, едем?", – обратился фронтмен группы Олег Псюк к своим подписчикам.

Видео дня

Отметим, что голоса разделились достаточно однозначно. За первые полчаса публикации – 86% украинцев хотят видеть KALUSH Orchestra на международном конкурсе. Остальные 14% решили, что артистам следует остаться в мае дома.

В комментариях большинство зрителей национального отбора единодушны в своем ответе. "Да", "Конечно", "Ехать и доказать, что вы достойные артисты", – говорится в сообщениях.

Напомним, что 17 февраля на заседании оргкомитета Евровидения члены правления "Суспільного" решили, что вместо Алины Паш в Европу должны поехать KALUSH Orchestra, занявшие второе место на национальном отборе.

Коротко о группе:

Kalush Orchestra – украинская рэп-группа, основанная в 2019 году. Участниками являются 27-летний Олег Псюк – основатель и солист, Игорь Диденчук – мультиинструменталист, ТС Килиммен и другие. Группа была названа в честь Калуша, родного города Олега Псюка.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы вне социальных сетей группы отреагировали не так однозначно. Решение "Суспільного" разделило фанатов Евровидения.