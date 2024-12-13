Много страсти и первое знакомство с квартирой: как проходит седьмой выпуск 'Холостяка 13', где осталось четыре девушки

13 декабря на телеканале СТБ проходит трансляция седьмого выпуска романтического реалити-шоу "Холостяк 13". Теперь главный холостяк страны, ветеран войны Александр "Терен" Будько ищет свою любовь уже среди 4 участниц.

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OBOZ.UA следит за событиями шоу и ведет текстовую онлайн-трансляцию. На прошлой неделе "холостяк" попрощался с 23-летним блогером Анастасией Анисимовой и 30-летним тату-мастером Викторией Клочко.

Теперь за сердце ветерана соревнуются: 27-летняя продюсер Алина Моисеенко, 21-летняя студентка Юстина Багай, 24-летний таролог Анастасия Юзьвак и 28-летний волонтер Инна Белень.

Незаменимый ведущий Григорий Решетник явился к участникам с приглашением на свидание от Александра. Оно досталось Юстине. Вместе с "Тереном" девушка отправилась на урок по изучению испанского языка, где пара изучила несколько фраз, которыми можно описать любовь.

В то время в доме девушек Решетник рассказал о самой важной задаче на неделе. "Что ты обо мне еще не знаешь", – именно такое название получил фильм, который должны снять участницы за три дня, чтобы перед церемонией роз показать его "холостяку".

Напомним, Александр "Терен" ответил на критику из-за поцелуев со всеми участницами на "Холостяке". Он отметил, что каждый такой момент является важным шагом для знакомства и познания друг друга.

Как прошел минувший, шестой, выпуск "Холостяка 13" – читайте здесь.

Ранее OBOZ.UA писал, что Александр "Терен" Будько отреагировал на упреки блогера-психолога Елены Шпундры, которая раскрыла "настоящие" причины потери конечностей общественного деятеля.

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