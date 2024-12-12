'Должен бы подать за такое в суд': ветеран 'Терен' поставил на место блогера, распространявшую о нем клевету

Александр "Терен" Будько, ветеран российско-украинской войны и главный герой реалити "Холостяк 13", отреагировал на упреки блогера-психолога Елены Шпундры. В одном из своих последних видео на YouTube, автор раскрывает, по ее словам, "настоящие" причины потери конечностей общественного деятеля. Как рассказала Шпундра, произошло это якобы не во время боевой задачи, а когда военный был в состоянии алкогольного опьянения.

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Терен не стал молчать на чувствительную тему и вышел в Instagram, чтобы дать свой комментарий. "Есть темы, которые я не буду терпеть: службы, украинской армии, опыта ранения и потерь. Они не могут становиться темами фейков, вкусов и грязных фантазий", – отметил общественный деятель.

Будько добавил: никогда не думал, что будет вынужден оправдываться, как и при каких обстоятельствах получил ранения. "Человек с сомнительной репутацией, ради очернения образа ветерана и военных в целом ("все пьют на фронте") берет и поливает грязью. Так вот следующее фото-доказательство, где, когда и какое я получил ранение", – говорится в сообщении "холостяка".

Кроме того, писатель ответил на упреки блогера, будто он не поддерживает связь с собратьями, назвав их бессмысленными. "Сборы, общение, посещение родителей погибших – это то, что я делал в течение всего времени. К сожалению, самые близкие мои люди погибли и возможность общаться с ними имею только в своей голове, – пояснил он. – Заявленное обществом на словах уважение, часто стало превращаться на "не так воевал, не там воевал, не так ранило, не так погиб!"

За клевету, пишет "Терен", должен был подать в суд. Ветеран уверен, что судебный процесс завершился бы в его пользу. Несмотря на это, добавил военный, за время, которое мог бы потратить на заседания, он успеет принести больше пользы для ВСУ. "Не поддерживайте пропаганду врага и не распостраняйте фейки. Проверяйте информацию, будьте медиаграмотными и поддерживайте своих ветеранов и ветеранок", – призвал подписчиков Будько.

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